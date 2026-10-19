롯데온 '온쇼페' 첫 주 트래픽 20%↑…21일까지 포인트백

AI 핵심 요약beta
- 롯데온은 19일 온쇼페 기간 트래픽과 신규 회원이 증가했다고 밝혔다.
- 30% 포인트백 상품은 공개 1분 만에 준비 물량이 모두 소진됐다.
- 롯데온은 21일까지 포인트백 상품과 최대 62% 할인 혜택을 제공한다.
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매일 3개 상품 공개
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 쇼핑 행사 '온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)'의 지난 12~16일 트래픽이 전년 동기 대비 20%, 신규 회원 수는 10% 증가했다고 19일 밝혔다.
롯데온에 따르면 행사 기간 선보인 '30% 포인트백' 상품은 공개 1분 만에 준비 수량이 모두 소진됐다. 포인트백 상품은 매일 오전 10시와 오후 2시, 오후 4시에 공개된다.
롯데온은 행사가 끝나는 오는 21일까지 하루 3개씩 포인트백 상품을 추가로 선보인다. 이날 롯데월드 그린권과 바운티폴 구스다운 이불, 네스프레소 버츄오 머신을 공개하고, 오는 20일에는 디스커버리 경량패딩과 인스탁스 미니13을 판매할 예정이다.
마지막 날인 오는 21일에는 닌텐도 스위치 OLED 화이트와 롯데자이언츠 가을점퍼, 스토케 젯키즈 및 트래블백을 공개한다. 롯데온은 쿠폰 할인과 엘포인트 적립을 합쳐 최대 62%의 할인 혜택을 제공한다고 설명했다.
최대 20% 할인 쿠폰을 포함한 7종의 '온쇼페 쿠폰팩'도 매일 제공한다. 스타우브와 네파 등 브랜드 할인 행사와 에스티 로더, 어그 등이 참여하는 '헤리티지 브랜드 위크'도 오는 21일까지 이어진다.
라이브커머스 '온라이브'에서는 이날 키엘 홀리데이 에디션과 LG전자 바스에어를 소개한다. 오는 20일에는 롯데월드 입장권과 사과즙, 오는 21일에는 화장품 판매 방송을 진행한다.
행사 기간 상품을 구매하고 이벤트에 응모한 고객에게는 추첨을 통해 오크밸리 4인 라운딩권, 샤롯데 관람권 2매, 롯데호텔 바디워시·로션 등을 증정한다.
kji01@newspim.com