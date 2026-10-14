롯데온, 中 패션 플랫폼 '포이즌' 입점…21일까지 9% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데온은 14일 중국 패션 플랫폼 포이즌 스토어를 열었다
- 롯데온은 21일까지 전 상품 9% 할인과 쿠폰 행사를 진행한다
- 스토어는 나이키·리닝 등 글로벌 패션 상품을 판매한다
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첫 구매 쿠폰·무료배송 혜택
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 중국 패션 플랫폼 '포이즌(POIZON)' 스토어를 열고 론칭 기념 할인 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.
롯데온은 오는 21일까지 포이즌 스토어 전 상품에 9% 즉시 할인을 적용한다. 스토어를 찜한 고객에게는 포이즌 베스트셀러 약 200개 상품에 쓸 수 있는 3000원 할인쿠폰을 제공한다.
포이즌은 정품 검수를 기반으로 패션 상품을 거래하는 플랫폼이다. 롯데온은 이번 협업을 통해 국내 고객에게 글로벌 패션 상품을 선보일 계획이다.
스토어에서는 나이키, 아디다스, 호카 등 스포츠 브랜드의 국내 미발매 상품과 중국 브랜드 리닝(Li-Ning) 상품을 판매한다. 리닝의 러닝화 '레드 헤어 9 울트라'도 포함된다.
포이즌에서 처음 구매하는 고객은 10만원 이상 상품 구매 시 1000원 할인받을 수 있는 첫 구매 쿠폰과 무료배송 쿠폰을 받을 수 있다.
롯데온은 최근 일본 패션 브랜드 '투모로우랜드'와 협업해 일본 현지 패션 브랜드를 소개한 데 이어 이번에는 중국 플랫폼과 협업 범위를 넓혔다.
kji01@newspim.com