[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당-10월 26일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 22일 기관장 업무보고와 안중근 의사 유묵 전시 개막식에 참석했다
- 국회 4개 상임위가 오전 10시 국정감사를 진행했다
- 여야는 최고위원회와 추모식, 세미나 및 기자회견을 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장님 주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
14:00 안중근 의사 유묵 전시 개막식 / 국립고궁박물관
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 국방위원회 국정감사 / 본관 419호
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 본관 445호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
◆의원실 세미나
10:00 안상훈 의원실, 국내생산세액공제, 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제9간담회의실
10:00 임문영 의원실, 지속가능한 AI 대전환을 위한 산업 및 사회 정책 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:30 송기헌 의원실 등, 강원 AI인프라 / 의원회관 제3세미나실
14:00 문대림 의원실 등, 관광객 1,300만 제주 경찰 인력과 자치경찰 권한은 충분한가 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 전진숙 의원실 등, 금지는 있고, 구제는 없다! / 의원회관 제11간담회의실
14:00 유상범 의원실, 누구를 위한 실거주 의무인가 / 의원회관 제1간담회의실
15:00 송영길 의원실, 빛의 혁명길, K-민주주의 세계화의 길을 묻다 / 국회박물관 국회체험관
◆소통관 기자회견
09:20 이용우 의원, [삼성바이오로직스 쟁의행위 가처분 법원 항고심 결과 기자회견]
09:40 김소희 의원, [현안 기자회견]
10:00 정진욱 의원, [전북 여론조사 조작 의혹 기자회견]
10:40 전현희 의원, [사회보장기본법 발의 기자회견]
11:00 김미애 의원, [다음세대 교육권 정상화 촉구 기자회견]
11:20 허성무 의원, [사모펀드 규제 및 투기자본 통제 강화 촉구 기자회견]
13:20 안철수 의원, [현안 기자회견]
14:00 윤용근 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 박정희 대통령 서거 제47주기 추모식 / 국립서울현충원 박정희 대통령 묘역
*정점식 원내대표
14:00 유상범 의원 주최 실거주 의무 세미나 / 국회 의원회관 제1간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:00 전북 현장 최고위원회 / 전북도의회 브리핑룸
11:00 민생기병대 - 노인돌봄 현장 방문 / 전주덕진 노인복지관
*김준형 원내대표
14:00 유튜브 '매불쇼' 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장·천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사 / 국방위원회 전체회의실
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