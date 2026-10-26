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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당-10월 26일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장이 22일 기관장 업무보고와 안중근 의사 유묵 전시 개막식에 참석했다
  • 국회 4개 상임위가 오전 10시 국정감사를 진행했다
  • 여야는 최고위원회와 추모식, 세미나 및 기자회견을 열었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

09:00 의장님 주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
14:00 안중근 의사 유묵 전시 개막식 / 국립고궁박물관

◆상임위원회

10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 국방위원회 국정감사 / 본관 419호
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 본관 445호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호

◆의원실 세미나

10:00 안상훈 의원실, 국내생산세액공제, 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제9간담회의실
10:00 임문영 의원실, 지속가능한 AI 대전환을 위한 산업 및 사회 정책 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:30 송기헌 의원실 등, 강원 AI인프라 / 의원회관 제3세미나실
14:00 문대림 의원실 등, 관광객 1,300만 제주 경찰 인력과 자치경찰 권한은 충분한가 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 전진숙 의원실 등, 금지는 있고, 구제는 없다! / 의원회관 제11간담회의실
14:00 유상범 의원실, 누구를 위한 실거주 의무인가 / 의원회관 제1간담회의실
15:00 송영길 의원실, 빛의 혁명길, K-민주주의 세계화의 길을 묻다 / 국회박물관 국회체험관

◆소통관 기자회견

09:20 이용우 의원, [삼성바이오로직스 쟁의행위 가처분 법원 항고심 결과 기자회견]
09:40 김소희 의원, [현안 기자회견]
10:00 정진욱 의원, [전북 여론조사 조작 의혹 기자회견]
10:40 전현희 의원, [사회보장기본법 발의 기자회견]
11:00 김미애 의원, [다음세대 교육권 정상화 촉구 기자회견]
11:20 허성무 의원, [사모펀드 규제 및 투기자본 통제 강화 촉구 기자회견]
13:20 안철수 의원, [현안 기자회견]
14:00 윤용근 의원, [현안 기자회견]

◆더불어민주당

*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실

◆국민의힘

*장동혁 당대표·정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 박정희 대통령 서거 제47주기 추모식 / 국립서울현충원 박정희 대통령 묘역

*정점식 원내대표
14:00 유상범 의원 주최 실거주 의무 세미나 / 국회 의원회관 제1간담회의실

◆조국혁신당

*신장식 당대표
10:00 전북 현장 최고위원회 / 전북도의회 브리핑룸
11:00 민생기병대 - 노인돌봄 현장 방문 / 전주덕진 노인복지관

*김준형 원내대표
14:00 유튜브 '매불쇼' 출연

◆개혁신당

*이기인 비상대책위원장·천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실

*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사 / 국방위원회 전체회의실

oneway@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

사진
펜싱 구본길, 25년 선수 생활 마침표 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 올림픽 금메달 3개와 아시안게임 금메달 6개를 목에 걸었던 한국 펜싱 남자 사브르의 전설 구본길(37)이 25년간의 선수 생활을 마무리했다. 구본길은 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 전국체육대회를 끝으로 25년간 이어온 선수 생활을 마무리했다"며 현역 은퇴를 발표했다. [서울=뉴스핌] 파리 올림픽 펜싱 사브르 국가대표로 활약했던 구본길. [사진=대한체육회] 지난 5월 인천에서 열린 SK텔레콤 그랑프리를 끝으로 태극마크를 내려놓은 구본길은 이달 16일부터 21일까지 열린 제107회 전국체육대회에 부산광역시청 소속으로 출전했다. 남자 일반부 개인전과 단체전을 마지막으로 선수 생활에 마침표를 찍었다. 2008년 성인 국가대표로 발탁된 구본길은 18년간 한국 남자 사브르의 중심에서 활약했다. 한때 개인 세계랭킹 1위에 올랐으며, 올림픽과 아시안게임 등 주요 국제대회에서 수많은 메달을 수확했다. 특히 2012 런던, 2020 도쿄, 2024 파리 올림픽에서 남자 사브르 단체전 금메달을 획득하며 3연패를 이끌었다. 2016 리우데자네이루 대회에서는 남자 사브르 단체전이 열리지 않았다.  아시안게임에서도 뚜렷한 발자취를 남겼다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 남자 사브르 개인전 3연패를 달성했다. 단체전에서도 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회까지 3회 연속 정상에 올랐다. 아시안게임 통산 금메달은 6개다. 남자 수영 박태환, 여자 펜싱 남현희 등과 함께 한국 선수 역대 최다 금메달 타이기록을 보유하고 있다. 세계선수권대회에서는 단체전 금메달 4개를 차지했고, 아시아선수권대회에서도 개인전 7개와 단체전 10개를 포함해 총 17개의 금메달을 목에 걸었다. 선수 생활을 마친 구본길은 지도자 등 새로운 역할을 통해 한국 펜싱 발전에 기여하겠다는 계획이다. football1229@newspim.com 2026-10-25 14:42
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김정은, 1년만에 중국 방문 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 24일 중국을 전격 방문했다. 통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 거쳐 중국 랴오닝성 단둥에 도착한 것으로 전해졌다. 김정은 북한 국무위원장 [사진=북한매체 종합] 김 위원장은 이날 오전 평양에서 열차를 이용해 신의주를 방문한 후, 신의주에서 신압록강대교를 이용해 단둥으로 이동한 것으로 알려졌다. 신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로 교량이다. 지난 15일 공식 개통된 바 있다. 앞서 일본 교도통신은 외교 소식통을 인용해 단둥의 일부 지역에서 엄격하게 교통을 통제했고 북한 고위급 인사 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다. 김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 베이징을 방문한 지 약 1년 만에 이루어진 전격적인 행보다. 오는 25일은 한국전쟁 당시 중국이 북한에 지원군을 보내 참전한 지 76주년이 되는 날이다. 이를 기념해 김 위원장이 중국에 방문하는 것으로 분석된다. 시진핑 중국 국가주석과 정상회담이 성사되면 지난 6월 시 주석의 평양 방문 이후 4개월 만의 북·중 정상 회동이 된다. yuniya@newspim.com 2026-10-24 15:57

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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