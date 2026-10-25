[프로배구] 대한항공 컵대회 2연패 달성, '챔프전 리턴매치' 현대캐피탈 3-1 제압

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한항공이 지난 시즌 챔피언결정전에 이어 컵대회 결승전에서도 현대캐피탈을 제압했다.

대한항공은 25일 여수 진남체육관에서 열린 현대캐피탈과 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 결승전에서 세트스코어 3-1(26-24 21-25 25-23 25-21)로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 대한항공 김규민이 25일 진남체육관에서 열린 현대캐피탈과 2026 여수·NH농협컵 프로배구 대회 남자부 결승에서 지시를 내리고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.25 willowdy@newspim.com

이날 경기는 지난 시즌 V리그 챔프전 결정전에서 만난 대한항공과 현대캐피털의 리턴매치로도 눈길을 끌었다. 챔프전 당시 양 팀은 5차전까지 가는 승부 끝에, 대한항공이 3승 2패로 우승 트로피를 들었다.

지난해에 이어 2년 연속 정상에 오른 대한항공은 남자 프로배구 구단 중 최다 우승인 7번째(2007, 2011, 2014, 2019, 2022, 2025, 2026년) 우승을 기록하기도 했다.

새로 영입한 잰더 케트진스키(등록명 케트진스키)가 양팀 최다인 25점을 기록해 승리를 이끌었다. 김규민(15점)과 정지석(14점)이 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다.

지난 2024년 대회컵 우승자였던 현대캐피탈은 2년 만의 우승을 노렸지만, 준우승에 그쳤다. 레오나르도 레이바(등록명 레오)가 24점, 허수봉이 13점으로 분전했지만, 역부족이었다.

1세트부터 양 팀은 팽팽한 접전을 이어갔다. 대한항공은 세트 막판 21-23으로 뒤져 위기에 몰렸지만, 상대 범실과 정지석의 블록킹 득점으로 동점을 만들었다. 결국 듀스까지 간 대한항공은 김규민의 속공과 임동혁의 오픈 득점으로 1세트를 가져왔다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈 허수봉이 25일 진남체육관에서 열린 대한항공과 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 결승전에서 뛰고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.25 willowdy@newspim.com

2세트에서 대한항공은 18-15에서 레오의 강력한 서브에 리시브 라인이 크게 흔들려 18-22로 역전당했다. 현대캐피탈은 이후 허수봉의 퀵오픈, 상대의 범실에 이어 레오의 백어택으로 마지막 점수를 가져와 세트스코어 1-1로 맞섰다.

3세트 초반 8-8까지 양 팀은 점수를 주고 받는 양상이 이어졌다. 현대캐피탈은 레오의 백어택, 김진영의 블록킹과 이준협의 스파이크 서브로 14-10으로 점수 차를 벌렸다. 대한항공도 김규민의 속공과 오픈 득점에 이어 정지석의 스파이크 서브로 14-15로 추격했다. 점수를 주고받던 양 팀의 대결은 23-23에서 케트진스키의 공격과 정한용의 블록킹 득점으로 대한항공이 다시 세트스코어 2-1로 앞서갔다.

분위기를 가져간 대한항공은 4세트에서 단 한 번도 리드를 내주지 않았다. 대한항공은 16-15에서 케트진스키의 백어택과 정한용의 퀵오픈, 정지석의 서브 에이스로 3연속 득점해 19-15로 달아났다.

현대캐피탈도 레오의 퀵오픈과 신호진의 백어택을 묶어 20-18로 추격했지만 케트진스키를 앞세워 두 점차 리드를 지켰다. 22-20에서 현대캐피탈 정태준의 서브 범실과 허수봉의 공격 범실이 연이어 나왔고, 24-21로 기회를 잡은 대한항공이 정지석의 퀵오픈으로 4세트에서 경기를 마무리했다.

willowdy@newspim.com