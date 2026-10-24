[프로배구] '허수봉 17점' 현대캐피탈, 한국전력 3-1 제압…대한항공과 컵대회 결승 격돌

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 남자 프로배구 현대캐피탈이 한국전력에 역전승을 거두며 컵대회 결승에 진출했다. 지난 시즌 V리그 챔피언결정전에서 맞붙었던 대한항공과 다시 우승컵을 놓고 다툰다.

현대캐피탈은 24일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 준결승에서 한국전력을 세트스코어 3-1(18-25 25-20 25-15 25-17)로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈 선수단이 24일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 준결승 한국전력전에서 득점 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.24 football1229@newspim.com

이로써 통산 5차례 컵대회 정상에 올랐던 현대캐피탈은 6번째 우승에 도전한다. 결승 상대는 앞서 우리카드를 3-0으로 완파한 대한항공이다.

두 팀은 최근 V리그 챔피언결정전에서 치열한 우승 경쟁을 펼쳤다. 2024-2025시즌에는 현대캐피탈이 대한항공의 5연패를 저지하며 정상에 올랐지만, 지난 시즌에는 대한항공이 현대캐피탈을 3승 2패로 꺾고 우승을 차지했다.

이번 컵대회 조별리그에서도 한 차례 맞붙었다. 당시 대한항공이 현대캐피탈을 3-0으로 완파했다. 현대캐피탈은 결승에서 설욕을 노린다.

이날 현대캐피탈은 허수봉이 팀 내 최다인 17점을 올리며 승리를 이끌었다. 레오나르도 레이바(등록명 레오)가 16점, 신호진이 14점을 보태며 고른 공격력을 선보였다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈 허수봉이 24일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 준결승 한국전력전에서 스파이크를 시도하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.24 football1229@newspim.com

반면 한국전력은 셰넌 베론 에번스(등록명 쇼)가 20점, 우스만 파야드 알리(등록명 우스만)이 14점, 윤하준이 12점으로 분전했지만, 역전패를 막지 못했다.

경기 초반에는 한국전력이 주도권을 잡았다. 쇼와 우스만, 윤하준의 공격이 고르게 터지며 현대캐피탈을 압박했다. 중반에는 19-12까지 격차를 벌렸고, 결국 25-18로 첫 세트를 가져왔다.

현대캐피탈은 2세트부터 변화를 줬다. 리시브 강화를 위해 장추안 대신 신호진을 투입했고, 세터도 황승빈에서 이준협으로 교체했다. 선수 교체 효과에 힘입은 현대캐피탈은 25-20으로 2세트를 따냈다.

승부를 원점으로 돌린 현대캐피탈은 3세트에서도 기세를 이어갔다. 레오를 중심으로 허수봉과 신호진, 최민호까지 공격에 가담하며 득점을 쌓은 현대캐피탈이 25-15로 세트를 마무리하며 역전에 성공했다.

4세트에서도 현대캐피탈의 집중력이 앞섰다. 12-10에서 레오의 공격에 힘입어 4점 차로 달아났고, 7점 차로 마지막 세트를 따내며 결승 진출을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 24일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 준결승 한국전력전에서 경기를 지켜 보고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.24 football1229@newspim.com

경기 전 대한항공과 다시 만나고 싶다는 뜻을 밝혔던 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 결승에서 설욕할 기회를 잡았다.

현대캐피탈과 대한항공의 결승전은 오는 25일 오후 1시 30분 같은 장소에서 열린다. 현대캐피탈은 통산 6번째, 대한항공은 통산 7번째 컵대회 우승을 노린다.

football1229@newspim.com