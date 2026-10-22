[프로배구] '뒷심 발휘' 한국전력, 우리카드에 대역전승…대한항공 셧아웃 승

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국전력이 뒷심을 발휘해 2026 여수·농협컵 프로배구대회 조별리그 최종전서 조 1위를 차지했다.

한국전력은 22일 전남 여수 진남체육관에서 열린 우리카드와 대회 조별리그 B조 2차전에서 세트 점수 0-2로 뒤지다가 3-2(23-25 17-25 25-23 25-22 15-11)로 역전승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 한국전력 우스만 파야드 알리(등록명 우스만)가 22일 전남 여수 진남체육관에서 열린 우리카드와 2026 여수-농협컵 대회에서 16점으로 팀의 대역전승을 이끌었다. [사진=KOVO] 2026.10.22 willowdy@newspim.com

이날 한국전력은 아시아쿼터 우스만 파야드 알리(등록명 우스만)가 16점, 이태호가 15점, 윤하준이 12점, 쉐론 베논 에번스(등록명 쇼)가 11점을 기록했다.

이날 우리카드는 김동영(18득점)과 김동민(14득점)이 분전했지만 패배를 막지 못했다. 1승 1패로 조별리그를 마무리한 우리카드는 B조 2위로 준결승에 진출하게 됐다.

우리카드는 1세트와 2세트를 각각 25-23, 25-17로 따내며 선전했다. 하지만 3세트 18-16으로 리드 중이던 우리카드는 정성규의 서브 범실과 마틴 아흐마디(등록명 마틴)의 속공이 라인을 벗어나 동점을 허용했다. 한국전력은 이후 이태호의 퀵오픈과 상대의 범실로 23-19로 리드를 잡았다. 우리카드 김동민, 손유민의 퀵오픈에 23-22까지 추격을 당했지만 다시 집중하며 25-23으로 첫 세트를 따냈다.

거의 내준 세트를 뒤집은 한국전력은 기세를 몰아 4세트도 25-22로 가져오며 승부를 원점으로 되돌렸다.

5세트 초반에는 서브 범실을 주고받은 양 팀은 접전을 이어갔다. 한국전력은 우스만의 퀵오픈과 서브 득점을 시작으로 리드를 잡았고, 윤하준의 퀵오픈과 서브로 15-11을 만들며 승부를 매듭지었다.

[서울=뉴스핌] 대한항공 케트진스키 잰더(등록명 케트진스키)가 22일 전남 여수 진남체육관에서 열린 현대캐피탈과 2026 여수-농협컵 대회에서 19득점으로 활약했다. [사진=KOVO] 2026.10.22 willowdy@newspim.com

대한항공은 같은 날 이어 열린 남자부 A조 최종전에서 현대캐피탈에 세트 점수 3-0(25-21 25-19 25-20)으로 승리했다.

이날 승리로 대한항공은 조별리그 3전 전승으로 A조 1위를 확정지었다. 새 외국인 선수 케트진스키 잰더(등록명 케트진스키)가 양 팀 최다 19득점으로 활약한 가운데 임동혁은 12득점에 공격 성공률 73.33%로 거들었다.

반면, 현대캐피탈은 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)가 팀 내 최다인 9점을 기록하는 데 그쳤다. 공격에서 좀처럼 활로를 찾지 못했다.

대한항공은 1세트 20-20으로 팽팽했던 승부처에서 정한용이 2연속 서브 에이스로 분위기를 가져왔다. 이어 24-21에서 케트진스키의 퀵오픈으로 첫 세트를 따냈다.

2세트도 25-19로 수월하게 경기를 가져온 대한항공은 3세트에 김민재 속공 성공으로 24-19 매치포인트를 만들었다. 이후 현대캐피탈 황승빈의 스파이크 서브가 네트에 걸리며, 대한항공이 25-20으로 마지막 세트까지 가져갔다.

willowdy@newspim.com