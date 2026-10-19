[프로배구] '新 사령탑 맞대결' 한국전력, KB손해보험 3-1로 꺾고 웃어

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 19일 KB손해보험과의 컵대회 첫 경기에서 3-1로 승리했다
- 쇼가 23득점, 신영석이 블로킹 5개 포함 13득점으로 활약했다
- KB손해보험은 리누스와 홍상혁의 잦은 범실로 역전 기회를 놓쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=바뀐 사령탑의 첫 대결에서 한국전력이 웃었다.
한국전력은 19일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 KB손해보험과 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회에서 세트 점수 3-1(25-22 26-24 23-25 25-21)로 이겼다.
바뀐 사령탑의 첫 공식 경기인 만큼 많은 관심을 불렀다. 한국전력은 석진욱 감독에게, KB손해보험은 남자 국가대표 감독 출신인 이사나예 라미레스 감독에게 지휘봉을 맡겼다.
이날 한국전력에서는 지난 시즌 베논에서 등록명을 쇼로 변경한 쉐론 베논 에번스가 23득점으로 공격에 앞장섰다. 신영석도 블로킹 5개를 포함해 13득점으로 철벽을 세웠다.
KB손해보험은 새 외국인 공격수 리누스 베버(등록명 리누스)가 22득점으로 성공적인 첫 선을 보였다. 이어 홍상혁이 19득점, 아시아 쿼터 타루샤 차메스(등록명 타루샤)가 10득점했다. 하지만 리누스와 홍상혁이 범실을 각각 11, 7개를 범하며 발목을 잡혔다.
한국전력은 1세트에서 17-17 팽팽한 줄다리기 속에서 상대 범실이 나와 리드를 잡았다. KB손해보험도 홍상혁과 리누스의 백어택과 차영석의 블로킹 득점으로 21-22, 1점 차까지 추격했다. 하지만 한국전력은 방강호의 서브 득점과 신영석의 속공으로 리드를 지켰다.
2세트에서 24-24 듀스까지 간 한국전력은 신영석의 속공과 쇼의 오픈오픈 공격을 앞세워 2세트를 따냈다.
KB손해보험은 3세트 15-15에서 상대의 연이은 범실과 리누스와 홍상혁이 백어택으로 점수를 가져와 분위기를 가져왔다.
3세트를 내줬던 한국전력은 4세트 서재덕의 백어택과 블로킹, 쇼의 오픈 득점과 신영석의 블로킹과 속공을 더해 7-1 리드를 잡았다. KB 손해보험도 윤서진과 홍상혁이 득점을 기록하고 박상하의 블로킹과 윤서진의 퀵오픈 득점으로 추격에 나섰다. 하지만 한국전력은 진지위와 쇼의 백어택으로 다시 앞서갔고 이후 상대 범실로 세트를 마무리하며 승리를 챙겼다.
willowdy@newspim.com