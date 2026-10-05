[프로배구] KB손해보험, 새 사령탑에 라미레스 선임…男 대표팀 지휘봉 내려놓고 V리그로

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로배구 KB손해보험 스타즈가 이사나예 라미레스 전 한국 남자배구 국가대표팀 감독을 새 사령탑으로 선임했다.

KB손해보험은 5일 라미레스 감독과 정식 계약을 체결했다고 밝혔다. 라미레스 감독은 지난 4일 한국 남자배구 대표팀 감독 임기를 마친 뒤 곧바로 KB손해보험 지휘봉을 잡았다.

[서울=뉴스핌] 아시니예 라미레스 신임 감독. [사진=KB손해보험 스타즈] 2026.10.05 football1229@newspim.com

라미레스 감독은 대표팀을 이끌고 2026년 아시아배구연맹(AVC)컵 준우승, 동아시아선수권 우승, 아시아남자배구선수권 3위 등의 성적을 냈다.

특히 아시아선수권 3위를 기록하며 2027 국제배구연맹(FIVB) 남자배구 월드컵 출전권을 확보했다. 다만 2026 아이치·나고야 아시안게임에서는 메달 없이 최종 7위로 마쳤다.

라미레스 감독은 이날 평택 남부문화예술회관에서 열린 KB손해보험의 2026-2027시즌 출정식에 참석해 팬들에게 처음 인사했다.

KB손해보험은 비시즌 동안 라미레스 감독과 바레인 대표팀 시절부터 호흡을 맞춰온 카카로토 코치와 하현용 감독대행 체제로 새 시즌을 준비했다. 카카로토 코치와 하 감독대행은 일본 전지훈련과 연습경기 등을 통해 선수단을 이끌었다.

라미레스 감독은 "KB손해보험 스타즈의 감독을 맡게 돼 영광"이라며 "비시즌 동안 선수들과 코칭스태프가 준비를 잘해준 만큼 경기 집중력과 승리를 향한 위닝 멘탈리티를 바탕으로 팬들에게 좋은 경기를 보여드리겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 라미레스 감독이 31일 열린 바레인과의 평가전에서 선수들에게 지시하고 있다. [사진=대한배구협회]

KB손해보험 관계자는 "한국 남자배구를 성장시킨 라미레스 감독의 소통 능력과 지도력을 높이 평가했다"며 "감독이 팀에 적응하고 역량을 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 선임 이유를 설명했다.

한편 대한배구협회도 "협회가 선정한 감독이 프로 구단의 선택까지 이어진 점을 긍정적으로 평가한다"며 지지의 뜻을 전했다.

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