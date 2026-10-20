[프로배구] '케트진스키 24점' 대한항공, OK저축 꺾고 2연승

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 20일 OK저축은행을 3-1로 꺾고 KOVO컵 2연승을 달성했다.
- 케트진스키가 양 팀 최다 24점을 기록하며 대한항공의 승리를 이끌었다.
- 대한항공은 조 1위에 올라 4강 진출에 유리한 고지를 점했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '디펜딩 챔피언' 대한항공이 새 외국인 선수 케트진스키의 폭발적인 화력을 앞세워 KOVO컵 2연승을 달렸다.
대한항공은 20일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 남자부 조별리그 A조 2차전에서 OK저축은행을 세트 스코어 3-1(25-20 16-25 25-20 25-20)로 제압했다. 전날 삼성화재전에 이어 2연승을 거둔 대한항공은 조 1위에 오르며 4강 진출에 유리한 고지를 점했다. OK저축은행은 2연패에 빠지며 조 최하위로 밀려났다.
이날 헤난 달 조토 대한항공 감독은 주전 아포짓 임동혁과 세터 한선수에게 휴식을 주는 대신 케트진스키를 아포짓에 배치하고 세터 류를 선발 투입하는 변화를 줬다. 케트진스키는 아포짓 자리에서 양 팀 최다인 24점을 몰아치며 승리를 견인했다. 정지석과 정한용이 나란히 12점, 김민재가 10점을 보탰고 미들블로커 최준혁도 블로킹 3개 포함 7점으로 마운드를 지켰다. OK저축은행은 친정팀을 상대한 러셀이 22점, 페이즈가 14점으로 분전했으나 범실에 발목을 잡혔다.
1세트 23-20에서 케트진스키와 정지석의 연속 득점으로 기선을 제압한 대한항공은 2세트를 16-25로 내주며 일격을 당했다. 그러나 3세트 승부처였던 18-17에서 케트진스키가 강력한 후위 공격으로 상대 코트를 폭격하며 흐름을 가져왔다. 이어 상대 범실에 편승해 3세트를 25-20으로 가져왔다.
대한항공은 4세트 15-14에서 정한용의 연속 득점과 최준혁의 블로킹으로 점수 차를 벌렸다. OK저축은행은 세트 후반 20-24까지 추격했으나 러셀의 서브가 범실로 이어지며 결국 대한항공의 승리로 경기가 종료됐다. 대한항공은 오는 22일 현대캐피탈과 조별리그 최종전을 치른다.
psoq1337@newspim.com