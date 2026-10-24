[프로배구] '임동혁 15점' 대한항공, 우리카드 3-0 완파…컵대회 3년 연속 결승 진출

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 남자 프로배구 대한항공이 우리카드를 꺾고 3년 연속 컵대회 결승에 진출했다. 지난해에 이어 대회 2연패이자 통산 7번째 우승에 도전한다.

대한항공은 24일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 준결승에서 우리카드를 세트스코어 3-0(25-22 37-35 25-16)으로 완파했다.

[서울=뉴스핌] 대한항공 선수단이 24일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 준결승 우리카드전에서 공격 성공 후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.24 football1229@newspim.com

대한항공은 2024년부터 3년 연속 컵대회 결승 무대에 오르게 됐다. 2024년 준우승을 기록한 대한항공은 지난해 같은 장소에서 열린 대회에서 4전 전승으로 우승을 차지했다. 올해 통산 7번째 우승을 노린다.

대한항공은 임동혁이 팀 내 최다인 15점을 올리며 승리를 이끌었다. 김민재가 11점, 정지석이 10점, 정한용이 9점을 보탰다. 반면 우리카드는 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 양 팀 최다인 24점으로 분전했지만 한 세트도 따내지 못했다.

대한항공은 1세트 초반 우리카드에 8-12로 밀리며 고전했다. 그러나 임동혁의 서브와 정한용의 교체 투입을 계기로 반격에 나서며 25-22로 첫 세트를 가져왔다.

2세트에서는 대한항공이 24-19까지 앞섰으나, 이후 5연속 실점을 허용하며 듀스가 됐다. 듀스는 35-35까지 이어졌다. 여기서 우리카드 아라우조의 공격이 코트 밖으로 벗어나며 세트포인트를 잡았고, 세터 한선수가 김동민의 공격을 블로킹으로 막아내며 37-35로 길었던 2세트를 마무리했다.

대한항공은 3세트에서도 흐름을 이어갔다. 강한 서브와 블로킹을 앞세워 상대 공격을 차단했고, 정한용과 정지석의 공격이 연달아 성공하며 13-7로 격차를 벌렸다. 이후 임동혁과 김민재가 공격과 블로킹에서 활약하며 점수 차를 유지했다. 대한항공은 25-16으로 3세트를 따내며 결승 진출을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 대한항공 임동혁이 24일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 준결승 우리카드전에서 스파이크를 시도하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.24 football1229@newspim.com

대한항공은 이날 외국인 공격수 잰더 케트진스키(등록명 케트진스키)가 9차례 공격을 시도하고도 득점하지 못했지만, 국내 선수들의 고른 활약을 앞세워 승리를 거뒀다.

대한항공은 오는 25일 오후 1시 30분 같은 장소에서 결승전을 치른다.

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