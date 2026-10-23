하나증권, 연세의료원 유산기부에 신탁·세무·법률 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 23일 연세의료원과 유산기부 활성화 협약을 체결했다
- 양측은 유언대용신탁 설계와 세무·법률 상담을 지원하기로 했다
- 기부금은 의료 발전과 환자 지원 등 목적사업에 활용하기로 했다
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연세의료원, 의료 발전·환자 지원 기부금 활용
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 연세대학교 의료원과 손잡고 유언대용신탁을 활용한 유산기부 활성화에 나선다. 기부자의 자산승계 계획에 맞춰 신탁 설계와 세무·법률 상담을 지원하고 기부금이 의료 발전과 환자 지원에 활용될 수 있도록 협력할 계획이다.
하나증권은 연세대학교 의료원과 '유산기부 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 유언대용신탁을 활용해 기부자가 생전에 재산의 기부 방식을 설계하고 사후에도 기부 의사가 안정적으로 실현될 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
유언대용신탁은 고객이 생전에 금융회사와 신탁계약을 체결해 재산을 맡기고 사망 이후 재산을 받을 수익자와 지급 방식 등을 미리 정하는 제도다. 이를 활용하면 상속인에 대한 자산승계뿐 아니라 공익기관에 재산을 기부하는 방식도 설계할 수 있다.
협약에 따라 하나증권은 유산기부를 희망하는 고객에게 맞춤형 기부 신탁 설계와 세무·법률 전문 상담을 제공한다. 연세의료원은 기부금이 의료 발전과 환자 지원 등 목적사업에 사용될 수 있도록 관련 프로그램을 운영할 예정이다.
지원 대상은 하나증권 고객으로 한정하지 않는다. 유언대용신탁을 통해 연세의료원에 기부하려는 사람이라면 누구나 관련 지원을 받을 수 있다.
하나증권은 유언대용신탁을 기반으로 고객의 생애주기와 자산승계 목적에 맞춘 신탁 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 아동복지전문기관 초록우산과도 유산기부와 나눔문화 확산을 위한 업무협약을 체결하며 관련 협력을 확대하고 있다.
김현엽 하나증권 투자상품본부장은 "유산기부는 손님의 숭고한 뜻을 다음 세대로 이어가는 의미 있는 나눔"이라며 "하나증권의 신탁 전문성을 바탕으로 손님의 소중한 뜻이 안정적으로 실현될 수 있도록 지원하고, 유산기부 문화 확산을 위한 금융회사의 역할을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
금기창 연세의료원장은 "유산기부는 나눔의 가치를 다음 세대로 이어가는 소중한 실천"이라며 "하나증권과의 협력을 통해 기부자들이 보다 체계적으로 유산기부를 준비할 수 있는 환경을 조성하고, 의료 발전과 사회적 가치 창출로 이어지는 건강한 기부문화 확산에 힘쓰겠다"고 전했다.
plum@newspim.com