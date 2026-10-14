하나증권, 원금지급형 DLB 2종 모집

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 14일 원금지급형 DLB 2종을 16일까지 모집했다.
- 두 상품은 국고채 3개월 금리를 기초로 한 만기 3개월 상품이다.
- 달러 청약 상품은 세전 연 4.05~4.06% 수익률을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3개월·세전 연 3.40~4.06% 수익 구조
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 원금지급형 공모 파생결합사채(DLB) 2종을 오는 16일까지 모집한다고 14일 밝혔다.
이번에 모집하는 상품은 '하나증권 DLB 2886회'와 '하나증권 DLB 2887회'로, 모두 국고채권 3개월 금리(KTB 3M)를 기초자산으로 하는 만기 3개월 상품이다.
DLB 2886회는 만기 평가일에 기초자산 금리가 8%를 초과하면 세전 연 3.41%, 8% 이하이면 세전 연 3.40%의 수익을 지급한다.
DLB 2887회는 달러로만 청약할 수 있는 상품이다. 만기 평가일에 KTB 3M 금리가 8%를 초과하면 세전 연 4.06%, 8% 이하이면 세전 연 4.05%의 수익을 지급한다.
두 상품은 전국 하나증권 영업점과 홈페이지, 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS)을 통해 청약할 수 있다. 자세한 내용은 하나증권 홈페이지와 MTS에서 확인할 수 있다.
다만 원금지급형 상품이라도 발행사의 신용위험이나 유동성 위험에 따라 손실이 발생할 수 있다. 중도 해지 시에도 원금 손실 가능성이 있어 투자 전 상품 구조와 위험 요인을 확인해야 한다.
dconnect@newspim.com