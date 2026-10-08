하나증권, 성수동서 신규 MTS 출시 기념 'V요원 모집' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 8일 성수동서 신규 MTS 출시 기념 이벤트를 시작했다.
- 고객은 QR코드로 V요원 등록 뒤 미션을 수행해 순위를 올렸다.
- 상위 3명은 500만원 상당 리워드, 매일 10명은 치킨 쿠폰을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 오는 14일까지 자사 신규 모바일트레이딩시스템(MTS) '하나증권V' 출시를 기념해 서울 성수동에서 고객 참여형 'V요원' 모집 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.
하나증권에 따르면 이번 이벤트는 일상 속에서 새로운 MTS를 자연스럽게 접하고, 미션을 통해 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 마련됐다. 별도의 매장 없이 건물 외벽 광고와 스마트폰 등을 활용해 간편하게 참여할 수 있는 것이 특징이다.
이벤트 참여를 원하는 고객은 성수동 평화빌딩 외벽 광고의 QR코드를 스캔해 'V요원'으로 등록하면 된다. 이후 QR코드 스캔으로 타이머를 작동시켜 시간을 누적하고, 퀴즈와 아이템 등을 활용해 순위를 높일 수 있다.
회사는 최종 순위 상위 3명에게는 총 500만원 상당의 리워드를 차등 제공하며, 매일 상위 10명에게는 치킨 쿠폰을 증정할 예정이다.
하나증권은 이번 이벤트와 함께 서울교통공사와 협업한 '행운의 손잡이' 광고도 선보인다. 지하철2·5호선에서 총 10가지 응원 문구가 담긴 손잡이 광고를 만나볼 수 있다.
갈상면 하나증권 ESG본부 본부장은 "새로운 MTS 하나증권V를 손님들에게 보다 친근하고 재밌게 알리기 위해 일상 속에서 참여할 수 있는 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 손님들이 자연스럽게 하나증권을 접하고 차별화된 투자 경험을 누릴 수 있도록 다양한 캠페인을 선보이겠다"고 말했다.
하나증권은 지난 9월 '한층 더 나은 투자'라는 슬로건을 내건 신규 MTS 하나증권V를 출시했다. AI가 미국 마감 시황과 종목별 등락 원인을 요약하는 'AI 브리핑', 보유 종목을 분석해 투자 성향에 맞는 ETF를 추천하는 'ETF MBTI'가 대표 기능이다. 투자 숙련도에 따라 간편모드와 프로모드를 골라 쓰는 '듀얼UX'도 갖췄다.
rkgml925@newspim.com