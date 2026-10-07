하나증권, '쇼핑적립' 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 7일 쇼핑적립 서비스를 출시했다
- 하나증권V 앱서 쇼핑하면 별포인트를 적립했다
- 12월 6일까지 쿠폰·삼성전자 증정 이벤트를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주식매수쿠폰 교환 가능, 올해 12월 6일까지 이벤트
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 일상 속 쇼핑과 투자를 연결한 '쇼핑적립' 서비스를 출시했다고 7일 밝혔다.
쇼핑적립은 하나증권V 앱을 통해 쿠팡, 마켓컬리, G마켓, 트립닷컴 등 제휴 쇼핑몰을 이용하면 결제금액의 일정 비율을 하나증권 별포인트로 적립해주는 서비스다.
쿠팡 이용 시 결제금액의 3%, 마켓컬리 이용 시 4%를 별포인트로 적립할 수 있다. 적립된 별포인트는 하나증권 포인트서비스에서 주식매수쿠폰 등으로 교환해 사용할 수 있다.
포인트는 하루 최대 10만포인트까지 적립할 수 있다. 제휴사별 기준에 따라 이용 후 30일 또는 60일 이내에 적립되며, 적립 예정 포인트는 쇼핑적립 서비스에서 확인할 수 있다.
하나증권은 앞으로 쇼핑적립 제휴처와 포인트 활용처를 확대할 계획이다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "쇼핑적립은 손님의 일상적인 소비가 투자로 이어질 수 있도록 쇼핑과 금융을 연결한 서비스"라며 "앞으로도 다양한 생활밀착형 제휴와 혜택을 확대해 손님이 하나증권V에서 새로운 투자 경험을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
하나증권은 서비스 출시를 기념해 오는 12월 6일까지 이벤트도 진행한다. 쇼핑적립 서비스를 이용하고 이벤트에 참여한 고객 가운데 선착순 1만명에게 5000원 상당의 주식매수쿠폰을 제공한다.
이벤트 기간에는 매주 추첨을 통해 쇼핑적립 서비스를 이용한 고객 1명에게 삼성전자 주식 1주를 증정한다. 참여 방법과 세부 조건은 하나증권V 앱에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com