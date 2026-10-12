하나증권, 초고액자산가 대상 '패밀리오피스 가문' 첫 선정

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금융·가업승계·세무·법률 아우르는 종합 솔루션 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 초고액자산가를 대상으로 자산관리와 가업승계를 지원하는 '패밀리오피스 가문'을 처음 선정하고 맞춤형 자산관리 서비스 확대에 나섰다.

하나증권은 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 '하나증권 패밀리오피스 가문 선정식'을 개최했다고 12일 밝혔다.

하나증권은 엄선한 10개 가문을 대상으로 금융자산 관리부터 가업승계까지 아우르는 종합 자산관리 서비스를 제공할 계획이다.

이번 행사에는 선정된 고객과 가족, 강성묵 하나증권 대표를 비롯한 주요 경영진과 전담 프라이빗뱅커(PB)가 참석해 자산관리 비전과 장기적인 파트너십을 공유했다.

강성묵 하나증권 대표이사가 지난 8일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 '하나증권 패밀리오피스 가문 선정식' 에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진=하나증권]

금융자산 포트폴리오 컨설팅과 가업승계 전략을 비롯해 글로벌 자산배분, 부동산 투자자문, 세무·법률 컨설팅 등 하나금융그룹 계열사와 연계한 맞춤형 솔루션을 제공한다.

차세대 네트워크 프로그램과 아트·라이프스타일 케어 등 비금융 서비스도 지원한다.

최근 증권업계는 초고액자산가를 대상으로 한 패밀리오피스 경쟁을 강화하고 있다. 단순 자산운용을 넘어 기업 승계와 상속·증여, 세무·법률 자문, 비상장 투자까지 통합 서비스를 제공하는 것이 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다.

하나증권도 소수의 가문을 대상으로 맞춤형 서비스를 제공해 프리미엄 자산관리 시장에서 차별화를 꾀한다는 전략이다.

하나증권은 앞으로도 패밀리오피스 가문 선정 대상을 소수 정예로 운영하며 초고액자산가의 다양한 자산관리 수요에 대응할 계획이다.

강성묵 하나증권 대표는 "손님의 숭고한 가치와 자산이 대를 이어 번영하도록 돕는 것이 하나증권 패밀리오피스의 궁극적인 지향점"이라며 "명확한 재무적 혜안을 제공하고 안정적인 가업승계를 돕는 든든한 동반자가 되기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com