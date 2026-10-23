스마일게이트, '로드나인' 신규 서버 '하칸' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 23일 오후 7시 로드나인 신규 서버 하칸을 정식 오픈했다.
- 하칸은 아티팩트 과금을 제외하고 성장 콘텐츠를 단계 해금하는 리:메이크 서버다.
- 사전등록과 출석·현상금 이벤트를 통해 스킨과 성장 지원 아이템을 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로드나인'의 신규 서버 '하칸'을 23일 오후 7시 정식 오픈한다고 밝혔다.
하칸 서버는 기존과 다른 플레이 방식을 적용한 '리:메이크 서버'다. 아티팩트 과금 요소를 제외하고 성장 콘텐츠를 단계적으로 해금하는 방식을 도입했으며 시간의 조각 거래 시스템과 일반 몬스터 어빌리티 드롭 등 새로운 요소를 포함했다.
로드나인 공식 커뮤니티에서는 서버 오픈 전까지 사전등록을 받고 있다. 참여자는 '찬란한 운명 엘 네르타' 아바타 스킨을 비롯한 성장 지원 아이템을 받을 수 있다.
스마일게이트는 서버 오픈을 기념해 여러 이벤트를 진행한다. 내달 18일까지 진행되는 '하칸의 스페셜 출석 이벤트'에서는 '핼러윈의 악동 할리카' 스킨, '자수정 아티팩트 소환권', '장인 승급서' 등을 제공한다.
내달 6일까지 진행되는 현상금 이벤트에서는 미니맵에 표시된 현상금 아이템을 모아 '장인 승급서'와 '찬란한 생명의 핵' 등으로 교환할 수 있다.
이 외에도 게임 내 '성장 지원 미션', '고대어 조각 기록', '레벨 달성 상점' 등을 통해 보상을 얻을 수 있다. 22일 유튜브 공식 채널에 공개된 하칸 서버 소개 영상 속 인게임 쿠폰으로도 '운명의 아티팩트 소환권' 등 다양한 보상을 받을 수 있다.
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