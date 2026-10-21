스마일게이트·대상, 아동청년 지원 맞손

AI 핵심 요약beta
- 희망스튜디오는 21일 대상 기부 식품·식사권을 전달했다
- 대상은 시설에 청정원 제품 1200개와 식사권 700장을 지원했다
- 기부는 영상 콘텐츠를 계기로 사각지대 지원으로 이어졌다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 희망스튜디오와 대상이 사각지대 아동·청소년·청년 지원을 위해 손을 맞잡았다.
희망스튜디오는 21일 대상이 기부한 식품과 식사권을 아동·청소년에게 전달한다고 밝혔다. 대상은 스마일하우스 10곳과 아동복지 생활시설, 청년 시설에 '청정원' 스파게티 소스 3종과 간식 2종 등 총 1200개 제품을 지원한다. 대상의 사회공헌 사업인 '청춘의밥'과 연계한 식사권 700장도 함께 전달된다.
'청춘의밥'은 대학가 영세식당의 환경과 메뉴 개선을 지원하고 대상대학생봉사단이 직접 참여하는 프로젝트다. 스마일하우스는 보호가 필요한 아동·청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 통합 지원 플랫폼이다.
이번 기부는 지난 4월 공개된 희망스튜디오의 영상 콘텐츠 '아임 파인 다이닝'에서 비롯됐다. 해당 콘텐츠에서 김훈 셰프가 대상의 '청정원' 파스타 소스를 소개한 것을 계기로 대상이 지원에 나섰다.
김경숙 대상 ESG경영실장은 "제품과 식사 지원을 도움이 필요한 아동·청소년·청년들에게 연결하고, 각 기관의 전문성과 네트워크를 바탕으로 지원의 효과를 높이기 위해 추진됐다"고 말했다.
권연주 희망스튜디오 이사는 "스마일게이트 희망스튜디오와 기부자가 함께 만든 현장의 변화를 담은 공감 콘텐츠가 또다른 나눔으로 이어졌다"라며 "희망스튜디오는 앞으로도 사회공헌 플랫폼으로서 다양한 사회적 주체들과 함께 긍정적인 소셜 임팩트를 확산해 나가겠다"고 전했다.
origin@newspim.com