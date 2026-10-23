KT, 'K-뉴딜아카데미' 1기 수료식 개최…청년 100여 명 배출

AI 핵심 요약beta
- KT가 23일 청년 지원 교육과정 1기 수료식을 전국 5곳에서 개최했다
- 100여 명이 4개월간 ICT·비즈니스·AX 실무교육과 프로젝트를 수료했다
- KT는 직무 경험과 취업 역량 강화를 통해 청년들의 사회 진출을 지원했다
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ICT·AX 프로젝트로 취업 역량 강화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT는 청년들의 사회 진출을 지원하는 'KT K-뉴딜아카데미' 1기 교육과정을 마무리하고 수료식을 개최했다고 23일 밝혔다.
이번 교육과정에서는 100여 명이 수료했으며, 수료식은 판교·대전·대구·부산·광주 등 전국 5개 지역의 KT 사옥에서 진행됐다.
KT K-뉴딜아카데미는 진로를 고민하거나 사회 진출에 어려움을 겪는 청년들에게 직무 경험과 취업 역량 강화 기회를 제공하는 실무형 교육 프로그램이다.
지난 7월 시작된 1기 교육과정에서 교육생들은 4개월간 약 400시간에 걸쳐 ICT·비즈니스·AX 분야 교육과 실전 프로젝트에 참여했다. 비즈니스 커뮤니케이션 등 직장 적응 교육과 함께 KT그룹사 기업 탐방, 현직자 코칭도 진행됐다.
교육생들은 프로젝트를 통해 실무 경험과 협업 역량을 쌓고, 현직자들과의 교류를 통해 직무 이해도를 높였다.
이선주 KT 인재실장 전무는 "KT가 보유한 다양한 자원과 경험을 활용해 청년들이 사회 진출에 필요한 실질적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com