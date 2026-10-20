KT, 아크릴과 의료 AI 사업 확대...병원 맞춤형 AX 공동 추진

AI 핵심 요약beta
- KT는 20일 아크릴과 의료 데이터 표준화·AI 서비스 개발 협약을 체결했다
- 양사는 의료 데이터 활용과 AI 기술 공동 발굴·실증을 추진한다
- KT는 병원별 맞춤형 의료 AX 사업을 발굴해 현장 적용을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KT 클라우드 인프라와 아크릴 의료 AI 기술 결합
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 의료 인공지능(AI) 전문기업 아크릴과 손잡고 의료기관의 데이터 활용과 AI 서비스 도입을 지원하는 의료 AX(인공지능 전환) 사업 확대에 나선다.
KT는 아크릴과 의료 데이터 표준화 및 AI 서비스 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
협약식은 서울 선릉 아크릴 본사에서 노형래 KT 엔터프라이즈부문 기업사업본부장 상무와 박외진 아크릴 대표이사 등이 참석한 가운데 진행됐다.
이번 협약은 KT의 AI·클라우드·데이터 기반 통합 구축 역량과 아크릴의 의료 데이터 플랫폼 및 의료 AI 기술을 결합해 의료기관별 맞춤형 AX 사업 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.
양사는 ▲의료 데이터 표준화 및 활용 기반 조성 ▲의료 AI 기술·서비스 공동 발굴 및 실증 ▲의료 AI 연구개발 및 사업화·확산 등을 공동 추진한다.
특히 의료기관별 수요에 맞춘 사업을 공동 제안하고 기술 검증부터 현장 실증, 사업화까지 이어지는 협력 체계를 구축할 계획이다. 정부·공공 연구과제 참여와 신규 사업 기회도 함께 모색한다.
최근 의료 현장에서는 생성형 AI를 비롯한 다양한 AI 기술의 활용 범위가 진료 지원뿐 아니라 의료 데이터 분석, 연구, 행정, 병원 운영 등으로 확대되고 있다. 이에 따라 병원별로 분산된 의료 데이터를 표준화하고 실제 서비스에 활용할 수 있는 기술의 중요성이 커지고 있다.
KT는 앞서 병원별 수요에 맞춘 인프라부터 데이터 플랫폼, AI 서비스까지 통합 제공하는 '의료 표준화 모델'을 공개한 바 있다. 이를 기반으로 전국 상급종합병원과 종합병원의 AX 도입을 지원하고 있으며, 이번 협력을 통해 의료 AI 서비스의 적용 범위를 넓힐 방침이다.
노형래 KT 엔터프라이즈부문 기업사업본부장 상무는 "의료 AX의 핵심은 병원이 보유한 데이터를 실제 진료와 연구·운영에 활용할 수 있도록 연결해 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만드는 것"이라며 "아크릴과의 협력을 통해 의료 AX 서비스의 현장 적용 기반을 강화하고 병원별 맞춤형 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.
flurry327@newspim.com