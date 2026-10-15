KT, AI로 8시간 업무 10분 만에…AX 혁신 전사 확대

판교서 '2026 AID-X Day' 개최…사업·기술·업무 혁신 성과 공유

AI 에이전트로 개발 기간 30% 단축…휴머노이드·6G 기술 공개

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 인공지능(AI)을 활용해 데이터 분석 시간을 8시간에서 10분 이내로 단축하는 등 사업과 업무 전반에서 추진해 온 AI 전환(AX) 성과를 공개했다. 개별 조직에서 검증한 AI 기술과 업무 혁신 경험을 그룹 전체로 확산하고 새로운 사업 기회로 연결한다는 전략이다.

KT는 14일부터 15일까지 이틀간 KT 판교빌딩에서 '2026 AID-X Day'를 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 기존 'AID-X Demo Day'와 'AX Tech Connect'를 통합한 것으로, KT와 그룹사들이 추진한 AX 혁신 사례와 연구개발(R&D) 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 전시는 사업(Business), 혁신(Innovation), 업무(Work), 기술(Tech) 등 4개 영역으로 구성됐다.

서울 종로구에 위치한 KT광화문 빌딩. [사진 = 뉴스핌DB]

사업 영역에서는 AI가 고객 경험과 데이터 활용 방식을 바꾸는 사례를 선보였다. 데이터 분석 플랫폼 '마그마(MAGMA) BI/DW'는 임직원이 자연어로 질문하면 AI가 필요한 데이터를 찾아 분석하고 대시보드까지 생성한다.

마이케이티와 KT멤버십 앱 리뷰, 고객센터 의견을 AI로 분석하는 기술도 공개했다. 기존 약 8시간 걸리던 고객 의견 분석 업무를 10분 이내로 줄인 것이 특징이다. 고객정보와 상담이력을 분석해 맞춤형 상품 추천과 후속 영업기회 발굴을 지원하는 기업간거래(B2B) 영업 AI 에이전트도 소개했다.

혁신 영역에서는 제조·물류 현장에 적용할 휴머노이드 피지컬 AI 기술을 공개했다. 로봇의 작업 경험을 축적하고 새로운 작업을 학습하는 '로봇 스킬 플라이휠(Robot Skill Flywheel)'을 로봇 서비스 플랫폼 'KT RaaS(Robot-as-a-Service) 스위트'와 연계해 사업화를 추진한다. 차량 고장 가능성을 예측하는 정비·보증 AX 에이전트와 도심항공교통(UAM) 관제 지원 플랫폼도 선보였다.

업무 영역에서는 임직원이 AI 에이전트를 직접 제작하고 공유하는 'AX 웍스'를 소개했다. AI를 활용해 화면 기획부터 코드 생성까지 연결하는 기술도 공개했다. 실제 적용한 프로젝트 중 하나에서는 개발 기간을 9개월에서 6개월로 약 30% 줄였다.

기술 영역에서는 AI 기반 보안 취약점 진단과 이상거래 탐지 기술을 비롯해 6G, 양자보안, AI 오퍼레이터 등 차세대 기술을 시연했다. 자체 AI 모델 '믿:음 K 3.0'과 개인 맞춤형 전문가 에이전트 'KT-클로'도 공개했다.

KT와 KT DS는 AI가 코드 구현과 검증을 지원하고 사람이 최종 의사결정을 맡는 AI 네이티브 개발체계 '코드(kode)'를 소개했다. 재무정보를 자연어로 분석하는 'CFO 에이전트' 구축 경험도 공유했다.

행사와 함께 열린 해커톤에는 KT그룹 임직원 32개 팀이 본선에 참가했다. KT는 우수 과제의 실제 업무 적용 가능성을 검토하고 다른 조직으로 확산할 계획이다.

옥경화 KT IT부문장 부사장은 "AX의 중요한 경쟁력은 개별적인 AI 활용을 넘어 현장에서 검증된 경험을 조직의 역량으로 축적하고 빠르게 확산하는 데 있다"며 "고객과 임직원이 실제 변화를 체감할 수 있는 AX 혁신으로 이어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com