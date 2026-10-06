KT "AI 경쟁, 성능 아닌 성과로…'잘 쓰는 AX'가 중요"

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"AI 도입보다 생산성·비용 등 실제 가치 중요"

신뢰·효율·실행 갖춰야 기업 AX 성과 연결

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 인공지능(AI) 경쟁의 기준이 모델 자체의 성능에서 실제 업무 성과와 가치 창출로 확장되고 있다는 진단이 나왔다. 기업이 AI를 단순히 도입하는 데 그치지 않고 데이터와 업무 프로세스에 연결해 생산성과 비용 절감 등 실질적인 성과를 내야 한다는 것이다.

박상원 KT AX사업부문장은 6일 AI Festa 2026에서 '잘 만드는 AI에서 잘 쓰는 AX로의 변화'를 주제로 기조연설을 하고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 박상원 KT AX사업부문장이 AI Festa 2026의 'AI Summit' 컨퍼런스에서 발언하고 있다. 2026.10.06 flurry327@newspim.com

박 부문장은 "지금은 에이전틱 AI 시대이기 때문에 묻고 답하는 AI에서 일하는 AI로 바뀌었다"며 "이 일하는 AI를 활용해 어떻게 성과와 연결시키느냐가 굉장히 중요한 시점"이라고 말했다.

그는 과거 AI 경쟁이 모델의 벤치마크 점수나 파라미터 수 등 기술 성능을 중심으로 이뤄졌다면 이제는 생산성이 얼마나 높아졌는지, 고객 대기시간과 업무 처리시간이 얼마나 줄었는지, 새로운 사업에서 얼마만큼의 가치를 창출했는지가 더 중요한 평가 기준이 되고 있다고 설명했다.

박 부문장은 "좋은 모델이나 좋은 툴을 만드는 것보다 AI를 사용해 AX를 통해 어떤 성과와 가치를 만들어냈는지가 훨씬 중요한 시점"이라며 "AI 경쟁력의 기준이 성능에서 성과로 확장되고 있다"고 강조했다.

기업에서 AI가 실제 성과로 연결되기 위해서는 기업 데이터와 비즈니스 로직, 업무 워크플로우가 AI와 유기적으로 연결돼야 한다고 설명했다.

기업 현장에서는 비용 문제가 현실적인 과제로 떠오르고 있다고도 지적했다.

박 부문장은 "고객사 중 에이전틱 AI 플랫폼을 도입했는데 토큰 비용이 생각했던 것보다 많이 나와 월 20억원씩 나오는 곳도 있다"며 "이를 어떻게 효율화할 것인지가 실질적인 고민으로 다가왔다"고 말했다.

이어 "개념검증(POC)에서는 잘 됐지만 실제 업무에 도입하려니 제대로 작동하지 않는다는 고민도 있다"며 AI를 기업 전체로 확산하려면 기술적 성능뿐 아니라 비용과 보안, 규제, 업무 적용 가능성까지 함께 고려해야 한다고 설명했다.

그는 "복잡한 기업이나 기관의 AX에서는 POC에서 되던 것이 실제 현장에서 안 되는 상황을 막기 위해 실행이 반드시 필요하다"고 강조했다.

또 "우리나라는 인터넷을 처음 만든 나라는 아니지만 누구보다 빠르게 초고속 인터넷망을 연결하고 활용해 인터넷 생태계를 만들었다"며 "AI 역시 지금 그런 시점이 왔다고 생각한다"고 말했다.

이어 "AI를 잘 쓰는 나라가 되면 우리나라는 더욱 성장할 수 있다"며 "기술에서 가치로, AI의 가능성에서 실제 성장과 가치로 가는 것이 지금 가장 중요한 목표"라고 강조했다.

flurry327@newspim.com