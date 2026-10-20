KT, AI 스타트업 56개사와 협력...피지컬·에이전틱 AI 사업화 추진

AI 핵심 요약beta
- KT는 20일 AI 스타트업과 피지컬·에이전틱 AI 사업화를 추진했다
- KT는 다임테크놀로지 등과 산업 현장용 AI 서비스를 개발했다
- KT는 글로벌 기업 연계와 투자 지원으로 스타트업 육성을 강화했다
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네트워크 장애 대응·콘텐츠 분석 AI도 개발...스타트업 사업화 지원 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 인공지능(AI) 스타트업과 협력해 피지컬 AI와 에이전틱 AI 기술의 사업화를 추진한다. 지난 2024년부터 총 56개 스타트업과 협력해 온 KT는 기술 검증을 넘어 실제 산업 현장에 적용할 수 있는 AI 서비스 개발에 나선다는 방침이다.
KT는 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울에서 'K-PATH 2026'을 개최하고 AI 스타트업과의 주요 AX(인공지능 전환) 협업 사례를 공개했다고 20일 밝혔다.
K-PATH는 AI 기술력을 갖춘 유망 스타트업을 KT의 AX 사업 파트너로 육성하고 공동 프로젝트를 통해 사업화 기회를 창출하는 프로그램이다. 이날 행사에는 역대 선정기업을 비롯해 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 아마존웹서비스(AWS), 구글 클라우드, 현대자동차 등 벤처·산업계 관계자 약 200명이 참석했다.
KT는 이날 피지컬 AI와 에이전틱 AI 분야에서 스타트업과 공동 개발 중인 기술과 서비스의 사업화 계획을 소개했다.
피지컬 AI 분야에서는 다임테크놀로지와 쓰리아이가 협업 사례를 발표했다. 다임테크놀로지는 로봇 통합 제어 기술과 디지털 트윈을 결합한 공장 운영 서비스를 개발하고 있다. 쓰리아이는 시설 이상 감지부터 로봇 출동과 촬영, AI 판독까지 자동화하는 '공공 SOC 피지컬 AI' 서비스를 개발 중이다.
에이전틱 AI 분야에서는 사이오닉 AI와 달파의 기술이 소개됐다. 사이오닉 AI는 네트워크 장애 원인을 분석하고 조치 방안을 제시하는 AI 에이전트를 개발해 KT의 네트워크 운영 업무에 적용하는 방안을 검증하고 있다.
달파는 AI를 활용해 드라마 대본과 기획안을 분석하고 콘텐츠 기획 및 투자 의사결정을 지원하는 솔루션을 개발하고 있다. KT는 해당 솔루션을 그룹 내 미디어·콘텐츠 사업에 적용할 계획이다.
이 밖에도 행사에 참여한 스타트업들은 KT의 기업·소비자 대상 사업에 적용할 수 있는 AI 기술과 서비스를 시연했다.
KT는 스타트업의 사업 확장을 위한 지원도 강화한다. 이날 행사에서는 AWS와 구글 클라우드 등 글로벌 IT 기업의 스타트업 지원 프로그램과 협력 기회를 소개했다. 벤처·산업계 관계자들과의 비즈니스 미팅을 통해 투자 유치와 신규 사업 기회를 모색하는 자리도 마련했다.
이민규 오토메타 대표는 "K-PATH 2026에 참여해 KT와 함께 에이전틱 AI 기술을 기반으로 의료 AX 분야의 새로운 가능성을 모색할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "기술의 현장 적용과 사업화를 위해 KT를 비롯한 다양한 참여 기업들과 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.
박상원 KT AX사업부문장 전무는 "K-PATH를 통해 유망 AI 스타트업의 기술을 KT의 사업 역량과 연결해 실질적인 사업화 성과를 만들어 나갈 것"이라며 "다양한 산업의 AX 수요를 새로운 사업 기회로 발전시키고, 국내 AI 기업과 함께 성장할 수 있는 AX 생태계를 확대하겠다"고 밝혔다.
flurry327@newspim.com