이스타항공, '기내식 레시피 공모전' 실시...고객 참여형 대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 23일 고객 레시피 기내식 공모전을 개최했다
- 국민 누구나 응모하며 수상작은 실제 기내식으로 출시된다
- 대상에 상금 500만원과 국제선 왕복권 4매를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
판매 수익금 일부는 수상자 이름으로 결식아동에게 기부
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공이 고객의 레시피로 개발한 메뉴를 실제 기내식으로 출시하는 '기내식 레시피 공모전'을 개최한다고 밝혔다.
'기내식 레시피 공모전'은 고객이 직접 개발한 요리를 전문가 심사와 온라인 투표를 거쳐 실제 기내식으로 선보이는 고객 참여형 대회다.
대한민국 국민이라면 누구나 자신의 사연과 추억이 담긴 레시피를 응모할 수 있다. 수상자는 출시될 기내식에 원하는 이름을 붙일 수 있다. 기내식 판매 수익금의 일부도 수상자의 이름으로 결식아동에게 기부될 예정이다.
대상 수상자에게는 상금 500만 원과 국제선 왕복 항공권 4매를, 우수상 수상자에게는 상금 200만 원과 국제선 왕복 항공권 2매를 제공한다. 응모 기간은 10월 23일부터 11월 20일까지다.
이스타항공 관계자는 "고객의 아이디어를 실제 기내식으로 출시하며 고객과 함께 브랜드를 만들어 간다는 취지로 이번 공모전을 기획했다"며, "고객분들의 다양한 레시피를 통해 기내식 선택의 폭을 넓히고, 여행의 즐거움을 더할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com