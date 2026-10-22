파라타항공 '양양~상하이' 신규 운항…항공권 22일부터 판매

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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 파라타항공이 오는 12월 21일부터 강원도 양양국제공항과 중국 상하이 푸둥국제공항을 잇는 정기 항공편을 신규 운항한다고 22일 발표했다.

이번 노선은 매주 월요일과 금요일에 각각 2회 운항되며 양양국제공항에서 오후 11시 45분 출발해 상하이 푸둥국제공항에 다음 날 오전 2시에 도착한다. 귀국편은 상하이에서 오전 3시에 출발해 양양국제공항에 오전 6시 15분 도착하는 일정이다. 모든 시간은 현지 시간 기준으로 설정됐다.

파라타항공.[뉴스핌 DB] 2026.09.09 onemoregive@newspim.com

항공권 판매는 10월 26일 오전 10시부터 시작되며 왕복 총액 운임은 유류할증료와 공항세를 포함해 28만 2200원부터 판매될 예정이다. 이번 항공편에는 174석 규모의 에어버스 A320-200 항공기가 투입된다.

파라타항공은 이 상하이 노선 취항을 통해 양양국제공항의 국제선 운항 기반을 확장하고 강원지역의 항공 교통 편의성을 높이는 계획을 세우고 있다.

지난해 9월부터 양양~제주 노선의 운항을 개시한 파라타항공은 국제선까지 운항 영역을 확대하게 됐다. 이를 통해 양양국제공항의 노선 다양성을 증대시키고 지역의 항공 수요에 보다 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

아울러 인천국제공항을 중심으로 진행 중인 중국 주요 도시 노선 확대에 맞춰 양양~상하이 노선도 운영할 예정이어서 출발 지역과 이용객의 특성에 맞춘 항공 네트워크를 점차 확장해 나갈 계획이다.

파라타항공 관계자는 "상하이 노선 취항은 양양국제공항의 국제선 운항 확대와 강원지역 고객의 항공 이용 선택권을 넓히기 위한 노력"이라며 "향후에도 지역의 항공 수요와 관광시장 특성을 세심히 살펴 안정적인 운영에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

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