탑런토탈솔루션, 독일 프리미엄 차량에 '대형 디스플레이 콕핏' BLU 수주

AI 핵심 요약beta
- 탑런토탈솔루션은 23일 독일 프리미엄차 BLU 공급을 수주했다
- 계약 규모는 430억원으로 2028년부터 2032년까지 납품한다
- 중국 남경법인은 품질평가 100점으로 전체 협력사 중 1위를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전장·디스플레이 전문기업 탑런토탈솔루션이 독일 프리미엄 차량 기업의 대형 콕핏 디스플레이에 적용되는 차량용 백라이트유닛(BLU) 공급 계약을 수주했다고 23일 밝혔다. 계약 규모는 약 430억원으로, 오는 2028년부터 2032년까지 5년간 양산·납품될 예정이다.
탑런토탈솔루션의 중국 남경법인(TRCN)이 글로벌 자동차 전장기업 아우모비오(AUMOVIO)로부터 수주한 이번 프로젝트는 독일 프리미엄 차량에 탑재되는 계기판 디스플레이(ICD), 센터 디스플레이(CID), 조수석 디스플레이(CDD) 등 전면 3개 디스플레이 전체에 탑런토탈솔루션의 BLU가 적용된다는 점이 특징이다.
아우모비오는 독일 콘티넨탈의 자동차 사업부가 분사해 출범한 기업으로, 디지털 클러스터와 대형 디스플레이 등 차량용 UX·디스플레이 솔루션을 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있다.
회사에 따르면 최근 프리미엄 차종을 중심으로 차량용 디스플레이는 운전석에서 조수석까지 디지털 화면을 연결하는 멀티 디스플레이 및 'Pillar-to-Pillar' 형태로 빠르게 진화하고 있다. 이에 따라 차량 한 대에 적용되는 디스플레이 수와 면적도 늘어나는 추세다. 계기판·센터·조수석 등 3개의 대형 디스플레이가 하나의 디지털 콕핏을 구성하는 사례가 증가하면서 대형·고사양 차량용 BLU 시장도 함께 확대될 것으로 보인다.
대형 디스플레이용 BLU는 화면 전 영역에서 균일한 휘도를 구현해야 하는 동시에 차량 환경에서 요구되는 내열·내진동 등 높은 신뢰성을 확보해야 한다. 탑런토탈솔루션은 이번 프로젝트에서 차량 전면을 구성하는 3개 디스플레이의 BLU를 동시에 공급하게 되면서 대형 멀티 디스플레이 대응 기술과 양산 경쟁력을 입증했다.
탑런토탈솔루션 중국 남경법인은 아우모비오가 실시한 협력사 제품 품질평가에서 100점 만점을 기록하며 전체 협력사 중 1위를 차지했다. 차량용 디스플레이는 장기간 안정적인 품질 유지와 엄격한 공정관리가 요구되는 만큼, 글로벌 Tier 1의 품질평가에서 최고 수준의 평가를 받은 것은 향후 추가 프로젝트 수주 과정에서도 중요한 경쟁력으로 작용할 것으로 예상된다.
탑런토탈솔루션은 이번 수주를 바탕으로 대형·고휘도·고신뢰성 차량용 BLU 사업을 지속 확대할 방침이다. 중국과 베트남 생산거점을 활용해 아우모비오를 비롯한 글로벌 자동차 Tier 1과의 협력을 강화하고, 중국·베트남 현지 완성차 고객을 대상으로 신규 프로젝트 확보에도 적극 나설 계획이다.
탑런토탈솔루션 관계자는 "이번 프로젝트는 단순히 430억원 규모의 신규 수주를 넘어 독일 프리미엄 차량 기업의 전면 3개 디스플레이에 당사의 BLU가 모두 적용된다는 점에서 의미가 크다"며 "차량용 디스플레이가 대형화·다화면화되고 Pillar-to-Pillar 형태로 진화할수록 대형 BLU에 요구되는 기술력과 품질 경쟁력 역시 더욱 중요해질 것"이라고 말했다.
이어 "아우모비오 협력사 품질평가에서 100점 만점과 전체 1위를 기록한 검증된 품질 역량을 기반으로 기존 고객의 후속 프로젝트뿐 아니라 글로벌 Tier 1 및 신규 완성차 고객으로 수주를 확대해 차량용 디스플레이 BLU 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com