대한항공, 제1회 K-FDM 세미나 개최…국내 항공사 비행 데이터 공유 확대

AI 핵심 요약beta
- 대한항공은 23일 국내 항공사·기관과 비행데이터 분석 기술을 공유했다
- 국토부 등 13개 항공사와 AI 분석·공정문화 정착 방안을 논의했다
- 대한항공은 비행데이터 공유·공동분석 워킹그룹을 구성할 계획이다
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AI 기반 비행 데이터 분석·안전관리 사례 공유…실무 협력 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 국내 항공사 및 항공안전 관계기관과 비행 데이터 분석 기술을 공유하고 항공 안전관리 협력 강화에 나섰다.
대한항공은 최근 서울 강서구 본사에서 국토교통부와 항공안전기술원, 국내 13개 항공사가 참여한 '제1회 K-FDM 세미나'를 개최했다고 23일 밝혔다.
'데이터를 넘어, 안전을 향해(Beyond Data, Toward Safety)'를 주제로 열린 이번 행사에는 국내 항공사 비행 데이터 분석(FDM·Flight Data Monitoring) 담당자와 국토부, 항공안전기술원 전문가 등 80여명이 참석했다. 각 항공사와 유관 기관의 비행 데이터 분석 담당자들이 한자리에 모인 것은 이번이 처음이다.
FDM은 항공기 운항 과정에서 발생하는 데이터를 수집·분석해 잠재적인 위험 요인을 사전에 파악하고 비행 안전성을 높이는 관리 체계다. 조종사의 항공기 조작 기록과 운항 당시 풍향·풍속, 지형 등 다양한 데이터를 분석에 활용한다.
이번 세미나에서는 비행 데이터를 실제 운항과 현장 업무 개선에 활용한 사례가 공유됐다. 참석자들은 인공지능(AI)을 활용한 데이터 분석 과정에서 분석 기준을 명확히 설정하고 결과를 검증하는 방안도 논의했다.
이와 함께 조종사의 자율적인 안전 보고를 장려하는 '공정문화(Just Culture)' 정착 방안과 산·학·연 공동 연구 등 데이터 기반 항공 안전관리 체계 구축을 위한 과제도 다뤄졌다.
대한항공은 이번 행사를 계기로 항공사 간 실무 협력을 확대할 계획이다. 각 항공사의 FDM 담당자들이 참여하는 워킹그룹을 구성해 비행 데이터 공유와 공동 분석을 위한 협력 기반을 마련한다는 방침이다.
베넷 앨런 월시 대한항공 항공안전보안실장은 "국내 모든 항공사가 한자리에 모인 최초의 세미나라는 점에서 매우 고무적"이라며 "각 사에 흩어져 있던 데이터를 대한민국 전체를 아우르는 안전 네트워크로 묶어내고, 나아가 전 세계 항공사들과 연계하는 글로벌 협력망으로 확장하는 첫 단추가 될 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com