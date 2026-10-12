대한항공·아시아나, 통합 조종사 안전회의 개최…안전 표준 단일화

AI 핵심 요약beta
- 대한항공은 12일 아시아나항공과 통합 안전회의를 열었다.
- 양사 조종사들은 11월 13일까지 운항 기준을 단일화한다.
- 공정문화 공유로 조직문화 격차를 줄이기로 했다.
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운항 절차·훈련 방식 공유하고 조직문화 격차 해소 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공과 아시아나항공이 통합 항공사 출범을 앞두고 운항 안전 기준을 단일화하고 양사 조종사 간 조직문화 격차를 줄이기 위한 통합 안전회의를 개최했다.
대한항공은 12일부터 오는 11월 13일까지 서울 강서구 대한항공 본사에서 '하나되어 이루는 절대 안전'을 주제로 통합 조종사 안전회의를 진행한다고 밝혔다.
이번 회의는 총 22회에 걸쳐 열리며 대한항공과 아시아나항공의 전체 운항승무원을 대상으로 한다. 양사 조종사들이 안전 운항이라는 공동 목표를 재확인하고 통합 이후 적용할 운항 기준과 조직문화의 방향성을 공유하기 위해 마련됐다.
회의에서는 통합 항공사 기준에 맞춰 재정립한 운항 절차와 훈련 방식 등을 중점적으로 다룬다. 양사는 단일화된 안전 표준인 '원 스탠더드(One Standard)'를 정착시키기 위해 기존 운항 환경에서 발생할 수 있는 절차상 차이를 사전에 점검할 계획이다.
조직문화 통합을 위한 논의도 진행된다. 양사는 상호 존중과 수평적 소통을 핵심 가치로 삼고 서로 다른 운항 환경에서 형성된 조직문화의 차이를 줄여 조종사 간 협력 체계를 강화한다는 방침이다.
대한항공의 '공정 문화(Just Culture)'에 대한 사례도 공유한다. 공정 문화는 업무 과정에서 발생한 단순 실수를 자발적으로 보고하도록 장려하고 이를 처벌보다는 시스템과 근무 환경 개선에 활용하는 안전관리 방식이다. 양사는 사내 공정문화위원회의 주요 사례를 통해 비처벌 원칙에 대한 공감대를 형성할 예정이다.
김해룡 대한항공 운항본부장은 "상호 존중과 자유로운 소통은 대한항공이 수십 년간 다져온 가장 강력한 안전 장비"라며 "이미 검증된 대한항공의 선진 안전 문화를 바탕으로 양사 승무원들이 하나의 팀으로 융합해 전 세계 승객들이 가장 안심하고 선택할 수 있는 글로벌 항공사로 자리매김할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com