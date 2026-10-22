완도군-완도농협, '선 협약' 기본소득 유치 의지 뜻 모아

AI 핵심 요약beta
- 완도군이 22일 완도농협과 농어촌 기본소득 유치 협약을 체결했다
- 사업 선정 시 면 단위 하나로마트를 기본소득 공식 결제처로 운영한다
- 완도농협은 매출 일부를 지역발전기금으로 출연해 지역에 재투자한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 농어촌 기본소득 시범사업 유치를 위해 전남광주통합특별시 완도군이 완도농업협동조합과 손잡고 소비처 확보와 수익 환원을 결합한 상생 모델 구축에 나섰다.
완도군은 완도농업협동조합과 농어촌 기본소득 시범사업 유치 및 지역 상생을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 정부 공모 선정에 앞서 사업 실행 기반을 선제적으로 마련하고 지역사회 환원 체계를 갖춰 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.
양 기관은 사업 선정 시 군외·신지·고금·약산·생일·금당면 등 관내 면 단위 하나로마트를 기본소득 공식 결제처로 사전 등록해 도서·농어촌 주민들이 생활권 가까이에서 생필품과 식료품을 구매할 수 있도록 할 계획이다.
특히 완도농협은 하나로마트에서 발생하는 기본소득 매출 수익 일부를 완도군 지역발전기금으로 출연하기로 했다. 조성된 기금은 복지 사각지대 해소와 도서지역 생활 인프라 개선 및 지역 공동체 활성화 사업에 재투자할 예정이다.
완도군은 이를 통해 기본소득 소비가 지역 상권 활성화에 그치지 않고 지역사회 발전으로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.
김신 완도군수는 "농어촌 기본소득 시범사업은 군민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위해 반드시 유치해야 한다"며 "소비처와 수익 환원 체계를 갖춘 완도형 상생 모델을 앞세워 사업 선정에 최선을 다하겠다"고 말했다.
김미남 완도농협 조합장도 "금융·유통 기관의 역량을 모아 사업 유치에 힘을 보태고 선정될 경우 수익 환원이 차질 없이 이뤄지도록 준비하겠다"고 밝혔다.
Khyeon0424@newspim.com