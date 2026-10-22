전남광주, 무작위 추첨 시민 70명 '공약평가 시민배심원단' 위촉

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 22일 시민 70명 공약평가단을 출범했다.
- 시민배심원단은 공약별 추진계획을 검토하고 적정성을 심의한다.
- 시는 심의 결과를 반영해 공약계획을 확정하고 12월 공개한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 시민 70명으로 구성된 공약평가 시민배심원단을 출범시키고 민선 공약의 실효성 검증에 나섰다.
전남광주통합특별시는 22일 광주 서구 치평동 일가정양립지원본부에서 '2026년 공약평가 시민배심원단 위촉식 및 1차 회의'를 열고 시민배심원단 활동을 시작했다고 밝혔다.
배심원단은 자동응답시스템(ARS) 무작위 추첨과 공개모집을 통해 선정된 시민 70명으로 구성됐다. 이날 민형배 시장이 위촉장을 수여했으며 한국매니페스토실천본부의 시민배심원제 교육과 분임별 구성 등이 이어졌다.
배심원단은 오는 28일 2차 회의와 11월 11일 3차 회의를 열어 공약별 추진 계획을 검토한다. 담당 공무원의 설명을 듣고 분임토론을 진행한 뒤 공약실천계획의 적정성을 심의하고 찬반투표를 실시할 예정이다.
시는 배심원단의 심의 결과와 권고안을 검토해 공약실천계획을 확정하고 12월께 누리집에 공개할 계획이다.
시민배심원제는 공약의 수립부터 이행과 평가까지 시민이 직접 참여하는 제도다. 정책 수혜자인 시민의 의견을 반영해 공약 이행의 실효성과 체감도를 높이는 데 목적이 있다.
민형배 시장은 "배심원단의 소중한 판단과 제안을 공약실천계획에 충실히 담아 시민주권정부 실현에 최선을 다하겠다"며 시민들의 적극적인 질문과 가감 없는 의견 제시를 당부했다.
bless4ya@newspim.com