전남광주특별시, 국비 5000억 더 따낸다…국회 증액 총력전

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170개 사업 1조1319억 증액 추진…AI·반도체·교통망 집중 공략

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 내년 국비 5000억원 이상 추가 확보를 목표로 국회 예산 심의 대응에 나섰다.

인공지능(AI)과 반도체 등 미래산업부터 광역교통망까지 지역 핵심사업의 예산 증액을 추진한다.

전남광주통합특별시는 22일 백승주 균형발전부시장 주재로 '2027년도 국고 확보 국회 심의 전략공유회'를 열고 국회 증액 대상 사업의 우선순위와 확보 전략을 논의했다고 밝혔다.

2027 국고확보 국회 대응 전략공유회. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.22 ej7648@newspim.com

현재 정부 예산안에 반영된 내년 국비는 13조9009억원으로 전년보다 8205억원(6.3%) 증가했다. 시는 국회 심의 과정에서 5000억원 이상을 추가 확보해 최종 국비 규모를 14조4000억원 이상으로 끌어올릴 계획이다.

이를 위해 실국과 시군구가 발굴한 증액 추진사업 170건과 관련 예산 1조1319억원을 대상으로 사업별 시급성과 증액 가능성을 점검했다. 정부안에 반영되지 않았거나 일부만 반영된 사업이 주요 대상이다.

미래산업 분야에서는 광반도체 70억원과 고전력반도체 50억원을 비롯해 국가 AI집적단지 활성화 100억원, 국산 신경망처리장치(NPU) 실증센터 구축 140억원 등의 증액을 추진한다. 호남권 반도체 클러스터 기반시설 확충도 주요 과제다.

에너지 분야는 관련 특별법 제정을 통해 해남 솔라시도를 재생에너지 자립형 도시로 조성하기 위한 기반시설 국비 확보에 집중한다.

사회간접자본(SOC) 분야에서는 강진~완도 고속도로 154억원, 신안 압해~해남 화원 국도 건설 656억원, 전라선 고속화 철도 100억원, 광주~대구 달빛철도 130억원 등의 증액을 추진한다.

시는 사업별 증액 논리를 보완하고 중앙부처와 지역 국회의원, 국회 상임위원회 및 예산결산특별위원회를 대상으로 국비 확보 활동을 강화할 방침이다. 예산안이 최종 확정될 때까지 심의 단계별 대응체계를 유지할 계획이다.

백승주 부시장은 "국회 심의는 미래 성장동력 확보와 지역 현안 해결을 위한 중요한 기회"라며 "하나의 전략과 목소리로 국회와 중앙부처를 설득해 추가 국비 확보 목표를 달성하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com