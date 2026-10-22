전주시, 탄소제품 표준·인증 지원 강화…기업 시장 경쟁력 제고

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

탄소기업·연구기관 관계자 70명…표준개발·시험인증 지원방안 공유

기업 수요형 표준 개발 추진…제품 신뢰성 확보 및 판로 확대 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 탄소기업 제품의 신뢰성을 높이고 시장 경쟁력을 강화하기 위해 표준·인증 지원 확대에 나섰다.

전주시는 22일 한국탄소산업진흥원 기술교육동에서 탄소기업과 유관기관 관계자들을 대상으로 '탄소제품 표준·인증 토탈솔루션 기업대상 전략설명회'를 개최했다고 밝혔다.

전주시가 탄소기업 제품 신뢰성 확보로 시장 경쟁력을 높이기로 했다.[사진=전주시] 2026.10.22 lbs0964@newspim.com

이번 설명회는 전주시와 산업통상부, 전북특별자치도의 사업비 지원을 받아 한국탄소산업진흥원이 추진하는 '탄소제품 표준·인증 토탈솔루션 기반구축 사업'의 일환으로 마련됐다.

탄소제품의 표준·인증 체계 부족으로 품질과 신뢰성 확보에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 표준 개발과 인증을 지원하는 것이 핵심이다.

이날 행사에는 전국 탄소기업과 연구기관, 유관기관 관계자 등 70여 명이 참석했다. 참석자들은 탄소소재·부품의 성능과 품질을 객관적으로 입증하고 시장 진출에 필요한 표준·인증 제도를 활용하는 방안을 살펴봤다.

주요 내용은 표준·인증의 필요성과 기업 수요형 표준개발 사례, 단체표준 개발·제정 절차 및 지원사업, 국제·국가표준 개발 동향과 인증제도 등이다. 첨단소재·융복합제품 시험·인증·표준 포털 활용법과 공인시험기관 운영 및 장비 활용 방안도 공유됐다.

전주시는 이번 설명회에서 표준 개발부터 제품 성능 검증, 시험·인증까지 단계별 지원방안이 소개돼 기업의 시장 진입과 판로 확대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

시는 국가·단체표준 수요조사를 통해 산업 현장에서 필요한 표준 개발 수요와 기업 의견을 수렴하고, 이를 향후 기업 수요 중심의 표준·인증 지원사업에 반영할 계획이다.

lbs0964@newspim.com