[격투기] UFC·캐나다 온타리오와 협업 발표…옥타곤 토론토 복귀

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=옥타곤이 토론토로 복귀한다.

UFC와 온타리오주 스포츠부는 "내년 1월 31일(이하 한국시간) 스코티아뱅크 아레나에서 열리는UFC 336을 통해 옥타곤이 토론토로 돌아온다"고 22일 발표했다.

[서울=뉴스핌] UFC와 캐나다 온타리오주 스포츠부가 22일(한국시간) 협업을 발표했다. 이 사업에 따르면 UFC는 내년 1월 캐나다 토론토에서 UFC 336을 개최한다. [사진=UFC] 2026.10.22 willowdy@newspim.com

UFC 데이나 화이트 회장 겸 최고경영자(CEO) "온타리오주 스포츠부와 협력하여 토론토에서 다시 UFC 대회를 개최하게 되어 기쁘다. 나는 캐나다를 사랑하며, 토론토는 UFC 역사상 가장 위대한 순간들이 펼쳐진 곳이다. 이곳에서 대회를 개최하는 것은 항상 놀라운 경험이며, 내년에 다시 돌아갈 수 있게 되어 흥분된다"고 밝혔다.

온타리오주 브라이언 손더슨 스포츠부 장관은 "스포츠 관광은 온타리오주의 주요 경제 동력이며, 종합격투기(MMA) 최고 선수들을 우리 주에 다시 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 우리는 UFC 입장 수수료를 폐지하고, 행정 절차 간소화로 프로모터의 비용을 절감했다. 그 덕에 온타리오주를 UFC 336과 같은 세계적 수준의 격투기 대회를 개최하기에 북미에서 가장 경쟁력 있는 지역으로 만들고 있다"며 "이러한 변화들은 온타리오주로 더 많은 대회를 유치하고 방문객을 불러모아 주 전역의 지역사회에 경제적 활력을 불어넣고 있다"고 강조했다.

UFC 336은 토론토에서 열리는 여덟 번째 UFC 이벤트다. 앞서 토론토는 조르주 생피에르, 존 존스, 조제 알도, 발렌티나 셰브첸코, 맥스 할로웨이 같은 전설적인 선수들이 출전한 수많은 UFC 세계 타이틀전을 개최하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 드리커스 뒤 플레시가 지난 2024년 캐나다 토론토에서 열린 UFC297에서 챔피언 타이틀전에서 승리했다. [사진=UFC] 2026.10.22 willowdy@newspim.com

지난 2008년 UFC 83을 통해 '그레이트 화이트 노스(캐나다)'에 첫 선을 보인 후 UFC는 캐나다 내 11개 도시에서 총 38회의 주요 이벤트를 개최했다.

한편, UFC 336 티켓은 다음달 20일 오후 11시부터 티켓마스터 캐나다 홈페이지에서 판매된다. 티켓 구매는 1인당 8매로 제한된다. UFC 파이트클럽 회원은 다음달 18일 오후 11시부터 UFC 파이트 클럽 닷컴(UFCFightClub.com)을 통해 티켓을 구매할 수 있다. UFC 뉴스레터 구독자를 대상으로 한 특별 온라인 선예매는 다음달 19일 오후 11시부터 시작된다. 선예매에 참여하려면 UFC.com을 통해 UFC 뉴스레터에 등록해야 한다.

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