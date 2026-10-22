나주시, 국회서 2차 공공기관·발전5사 유치 총력전

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결의대회…국가균형발전과 에너지산업 연계성 강조

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 2차 공공기관 이전과 발전5사 통합본사 유치를 위해 국회에서 유치전에 나섰다.

나주시는 22일 국회의사당에서 윤병태 시장과 공직자들이 참석한 가운데 '2차 공공기관 이전·발전5사 통합본사 나주 유치 결의대회'를 열고 정부와 국회에 유치 당위성을 알렸다고 밝혔다.

나주시는 2차 공공기관 이전이 단순한 지역별 분산 배치가 아니라 기존 혁신도시의 기능과 산업 연계성을 강화하는 방향으로 추진돼야 한다고 강조했다.

윤병태 나주시장(가운데)을 비롯한 공직자들이 10월 22일 국회의사당 앞에서 '2차 공공기관 이전·발전5사 통합본사 나주 유치 결의대회'를 개최했다. [사진=나주시] 2026.10.22 ej7648@newspim.com

조성 당시에 광주와 전남이 공동으로 빛가람혁신도시를 추진하면서 한국전력을 비롯한 에너지 공공기관과 관련 기업, 한국에너지공과대학교(KENTECH) 등 산학연 기반이 집적돼 있어 기능이 연관된 공공기관을 추가 배치할 경우 이전 효과를 극대화할 수 있다는 것이 나주시의 입장이다.

특히 한국전력과 전력거래소, 한전KDN, 한전KPS 등이 자리한 나주에 발전5사 통합본사까지 들어서면 발전부터 송·배전과 전력거래, 설비 정비, 전력정보통신기술(ICT)까지 전력산업 전반의 협력과 기술혁신을 촉진할 수 있다고 설명했다.

참석자들은 '2차 공공기관 이전은 빛가람혁신도시로', '발전5사 통합본사는 나주로' 등의 구호를 외치며 유치 의지를 다졌다.

윤병태 시장은 "1차 공공기관 이전이 빛가람혁신도시의 탄생이었다면 2차 이전은 혁신도시를 완성하고 성과를 지역 전체로 확산하는 새로운 출발점이 돼야 한다"고 말했다.

이어 "나주는 발전5사 통합본사가 이전하기에 최적의 여건을 갖추고 있다"며 "정부와 국회에 강점을 적극 설명하고 시민과 함께 반드시 유치 성과를 만들어내겠다"고 강조했다.

나주시는 앞으로 정부·국회 및 관계기관과 협력을 강화하고 범시민 서명운동과 기관·사회단체 참여를 확대해 유치 활동에 행정력을 집중할 계획이다.

ej7648@newspim.com