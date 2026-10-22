전남광주교육청, 여순항쟁 희생자 추모…평화 다짐

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청은 22일 여순항쟁탑에서 희생자 추모행사를 열었다
- 참석자들은 헌화와 묵념으로 희생자들을 기리고 유가족에게 위로를 전했다
- 교육청은 평화·인권 포럼과 교원 연수로 생명존중 교육을 이어간다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 여수·순천 10·19 희생자들의 아픔을 기억하고 생명 존중과 인권·평화의 가치를 교육 현장에 확산하기 위한 추모 행사를 열었다.
전남광주특별시교육청은 22일 순천 여순항쟁탑에서 김대중 교육감과 간부 및 직원들이 참석한 가운데 제78주기 여수·순천 10·19 희생자 추모 행사를 진행했다고 밝혔다.
참석자들은 헌화와 묵념을 통해 희생자들의 넋을 기리고 유가족에게 위로의 마음을 전했다. 희생자들의 명예 회복과 영원한 안식을 기원하며 비극의 역사를 되새겼다.
이번 참배는 과거의 아픔을 기억하는 데 그치지 않고 인권과 생명의 존엄을 돌아보며 같은 비극이 반복되지 않도록 교육공동체의 책임을 되새기는 자리로 마련됐다.
김대중 교육감은 "과거의 아픔을 기억하고 그 기억을 배움으로 이어 평화로운 미래를 만들어 가는 교육의 의미를 되새기는 자리였다"며 "생명 존중과 인권·평화의 가치가 학생들의 삶에 뿌리내리도록 K-민주주의 교육을 적극 실천하겠다"고 말했다.
전남광주교육청은 추모 기간에 맞춰 지난 20일 '여순10·19 평화·인권 포럼'을 개최한 데 이어 오는 30~31일 '여순10·19 평화·인권 교원 직무연수'를 운영한다. 이를 통해 여순 10·19의 역사적 의미를 공유하고 평화와 인권 교육을 이어갈 계획이다.
ej7648@newspim.com