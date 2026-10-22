[프로농구] WKBL, 공식 캐릭터 '우크블즈(앤디, 점피, 베니, 무스, 재재)' 공개

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 22일 공식 캐릭터 우크블즈 5종을 공개했다.
- 우크블즈는 다섯 동물 캐릭터의 성장 이야기를 담았다.
- WKBL은 굿즈와 콘텐츠, 현장 이벤트로 팬 접점을 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=WKBL(한국여자농구연맹)이 신규 캐릭터 우크블즈를 출시했다.
WBKL이 22일 "리그의 친근한 얼굴이 되어줄 공식 캐릭터 '우크블즈' 5종을 공개했다"고 밝혔다.
'우크블즈'는 WKBL의 친근한 애칭인 우크블에서 착안한 이름이다. 각기 다른 개성과 매력을 지닌 다섯 동물 캐릭터가 코트 위에서 좌충우돌하며 함께 성장해 나가는 스토리를 담고 있다.
새롭게 선보이는 우크블즈에는 웜뱃을 모티브로 한 베니(Benny)를 비롯해 앤디(Andy·벌꿀오소리), 점피(Jumpy·호박두꺼비), 무스(Moose·멧밭쥐), 재재(Jaejae·뱀잡이수리)로 개성 넘치는 5종의 동물 캐릭터로 구성됐다.
각 캐릭터의 구체적인 스토리와 관련 영상은 WKBL 공식 홈페이지 혹은 여농티비 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.
WKBL은 이번 '우크블즈' 출시를 시작으로 캐릭터 굿즈 제작, 디지털 콘텐츠 연계, 현장 이벤트 등 다양한 마케팅 활동을 전개하며 팬들과의 접점을 더 넓힐 계획이다.
willowdy@newspim.com