전북교육청, 학교생활기록부 관리 강화…교원 280명 연수

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 22일 고교·특수학교 관계자 280여명을 연수했다
- 2022 개정 교육과정에 따른 학생부 작성·점검사항을 안내했다
- 학교별 자체 점검을 강화해 학생부 공정성과 신뢰도를 높인다
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2026학년도 기재요령·점검표 해설 집중 안내…학교 자체 점검 내실화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 학교생활기록부의 공정성과 신뢰도를 높이기 위해 학교 관리자와 업무담당자의 전문성 강화에 나섰다.
전북교육청은 22일 창조나래 시청각실에서 도내 고등학교·특수학교 교감과 학교생활기록부 업무담당자 280여 명을 대상으로 '2026학년도 하반기 학교생활기록부 역량 강화 연수'를 실시했다고 밝혔다.
이번 연수는 2022 개정 교육과정에 따른 학교생활기록부 작성·관리지침의 주요 개정사항을 안내하고 기재 및 점검 전문성을 높여 학교별 자체 점검을 강화하기 위해 마련됐다.
연수는 참석자의 역할에 맞춰 오전과 오후로 나눠 진행됐다. 오전에는 고등학교·특수학교 교감 142명과 교감 미배치교의 교장을 대상으로 기재요령의 주요 개정사항과 점검 시 유의사항을 안내해 학교 관리·감독 역량을 높였다.
오후에는 학교별 업무담당자 142명을 대상으로 정확한 기재와 체계적인 점검을 위한 실무 중심 교육을 진행했다.
주요 내용은 나이스 자율 사이버 감사, 2026학년도 학교생활기록부 기재요령 및 주요 개정사항, '2026 학교생활기록부 점검표' 항목별 해설과 점검 사례 등이다.
특히 항목별 점검 사례와 유의사항을 구체적으로 안내해 학교 현장에서 자체 점검에 활용할 수 있도록 했다.
전북교육청은 이번 연수를 통해 학교생활기록부 작성과 점검에 대한 교원의 전문성을 높이고 학생의 성장과 학습 과정이 정확하고 공정하게 기록·관리되도록 지원할 방침이다.
lbs0964@newspim.com