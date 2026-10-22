진안 마이산에 폴란드 관광객 방문…글로벌 관광도시 도약 '기대'

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'2026~2027 진안방문의 해' 맞아 해외 관광객 발길…마이산 탑사 매력 알려

돌탑 80여 개와 독특한 산세 주목…체류형 관광 기반·서비스 품질 강화 추진

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군의 대표 관광명소인 마이산에 폴란드 단체관광객 40여 명이 방문하며 해외 관광객 유치에 대한 기대를 높이고 있다.

진안군은 '2026~2027 진안방문의 해'를 맞아 22일 폴란드 단체관광객 40여 명이 마이산 탑사를 찾았다고 밝혔다.

진안 마이산에 폴란드 관광객이 방문했다.[사진=진안군]2026.10.22 gojongwin@newspim.com

마이산은 독특한 산세와 사계절 경관으로 국내외 관광객에게 사랑받는 진안의 대표 관광지다. 특히 마이산 탑사는 자연석을 쌓아 올린 80여 개의 돌탑이 어우러져 독특한 풍경을 선사하는 곳으로 진안의 문화·관광 자원을 상징한다.

이날 방문객들은 탑사 곳곳에 들어선 돌탑과 신비로운 지형을 둘러보며 감탄을 보냈다. 해외 관광객들이 직접 진안을 찾아 지역의 자연과 문화를 체험했다는 점에서 의미가 있다고 군은 설명했다.

군은 방문단이 안전하고 쾌적하게 관람할 수 있도록 현장 안내와 관람 동선을 정비했다. 앞으로도 마이산을 중심으로 진안의 관광 매력을 해외에 알리고 체류형 관광 기반과 관광 서비스 품질을 강화할 계획이다.

마이산은 프랑스 미슐랭 그린가이드에서 별 3개 만점을 받은 명소로 알려져 있다. 마이산 탑사도 CNN이 선정한 '한국에서 가장 아름다운 사찰 33곳' 중 하나로 소개되는 등 해외 관광객의 관심을 받고 있다.

군 관계자는 "해외 방문객들의 발길이 이어지는 것은 '진안방문의 해'의 성과이자 '세계가 찾는 마이산'으로 나아가는 중요한 계기"라며 "진안의 관광 매력을 세계에 알리고 체류형 관광 기반과 관광 서비스 품질을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com