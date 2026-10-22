오리엔트바이오, 성남산단 '착!한 운전' 교통안전 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오 장재진 회장은 22일 교통안전 캠페인에 참여했다
- 성남중원경찰서 등 70여명은 산업단지 교통사고 예방을 당부했다
- 참가자들은 안전띠·안전모·방향지시등 준수와 안전운전을 강조했다
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장재진 회장·임동호 서장 등 70여명 참여
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 바이오 인프라 전문기업 오리엔트바이오는 장재진 회장이 임동호 성남중원경찰서장과 함께 '착!한 운전' 교통안전 합동 캠페인에 참여했다고 22일 밝혔다.
성남중원경찰서와 성남산업단지관리공단이 공동 개최한 이번 캠페인은 산업단지 내 교통사고 예방과 안전운전 문화 확산을 위해 마련됐다. 캠페인은 이날 오전 7시 30분부터 성남산업단지관리공단 본부 앞 사거리에서 진행됐다. 장 회장과 임 서장을 비롯해 모범운전자회와 관내 운수업계 관계자 등 70여명이 참여했다.
행사는 지난 9월 교통사고가 발생했던 현장에서 진행됐다. 참가자들은 출근길 시민과 운전자들을 대상으로 '안전띠·안전모·방향지시등 착!' 캠페인을 펼치며 교통법규 준수와 안전운전을 당부했다. 성남산업단지관리공단 이사장을 맡고 있는 장 회장은 입주기업의 경쟁력 강화와 근로환경 개선, 지역사회 상생을 위한 활동을 이어가고 있다.
임동호 성남중원경찰서장은 "교통안전은 경찰뿐 아니라 기업과 시민 모두가 함께 실천해야 할 과제"라며 "앞으로도 관계기관과 협력해 산업단지 내 교통사고 예방과 안전한 교통환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
장재진 회장은 "기업의 성장과 산업단지의 발전은 사람의 안전과 행복이 바탕이 되어야 한다"며 "작은 교통법규 준수가 모두의 생명을 지키는 출발점인 만큼 성남중원경찰서 및 관계기관과 협력해 안전하고 활력 있는 산업단지를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
한편 오리엔트바이오는 실험동물 생산·공급과 비임상시험 등 바이오 연구 인프라 사업을 전개하고 있다.
winter1004@newspim.com