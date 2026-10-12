오리엔트바이오, 고품질 SPF 연구용 토끼 공급 확대

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오가 12일 정읍센터서 SPF 토끼 공급을 늘렸다
- 국내 수입 의존 줄이고 비임상 연구 수요에 대응했다
- 일본 기술제휴 기반 품질관리로 안정 공급을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오리엔트바이오가 정읍센터에서 생산하는 고품질 특정병원체 부재(SPF) 연구용 토끼의 안정적 공급을 확대하고 있다고 12일 밝혔다. 국내 제약·바이오 기업과 연구기관의 비임상 연구 수요에 대응하기 위한 조치다.
SPF 연구용 토끼는 지정된 특정병원체가 없는 상태로 관리되는 실험동물이다. 안과·피부 자극성 시험을 비롯해 백신, 바이오의약품, 의료기기 및 독성평가 등 다양한 비임상 연구에 활용된다.
회사에 따르면 국내 연구현장에서 사용하는 SPF 연구용 토끼는 그동안 전량 수입에 의존해 왔다. 해외 공급 일정과 검역, 장거리 운송에 따른 시간과 비용 부담이 컸으며 필요한 개체를 적기에 확보하는 데 어려움이 있었다.
오리엔트바이오는 수입 의존도를 낮추기 위해 일본 키타야마 라베스사와의 기술제휴를 통해 확보한 생산·품질관리 체계를 정읍센터에 적용하고 있다. 해외 공급망 변화에 따른 수급 불확실성을 낮추고 검역·운송 부담을 완화하는 한편 연구 일정과 요구 사항에 맞춘 생물소재를 제공하는 전략이다.
국내 제약·바이오 기업과 연구기관은 고품질 연구용 토끼를 안정적으로 확보해 신약·바이오의약품 개발에 활용할 수 있게 된다.
오리엔트바이오 관계자는 "고품질 실험동물을 필요한 시기에 안정적으로 확보할 수 있어야 연구에 집중하고 성과를 낼 수 있다"며 "세계적인 기술협력과 생산 기반을 바탕으로 국내 바이오산업의 성장에 기여하는 첨단 바이오 생물소재 인프라 기업으로 발전해 나가겠다"고 말했다.
한편 오리엔트바이오는 정읍센터의 생산·품질관리 체계를 지속적으로 강화하고 국내외 바이오 기업과 연구기관의 수요 증가에 맞춰 생물소재 공급을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com