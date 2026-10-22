서울다이나믹스, 충주에 200억원 투자…자율작업 로봇 공장 짓는다

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동충주산단내 생산·시험시설 구축...고용 50명, 연간 2500대 생산 목표

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 산업용 자율작업 로봇 개발기업 서울다이나믹스가 충북 충주에 200억원을 투자해 생산거점을 구축한다.

현재 연간 50대 수준인 생산 규모를 2500대 이상으로 확대한다는 계획이다.

투자 협약식. 사진 왼쪽부터 박광석 충주상공회의소장, 이동석충주시장, 이거송 서울다이나믹스 대표. [사진=충주시] 2026.10.22 baek3413@newspim.com

충주시는 22일 시청 중회의실에서 서울다이나믹스와 산업용 자율작업 로봇 생산거점 구축을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

서울다이나믹스는 동충주산업단지 내 약 1만6529㎡ 부지에 자율작업 지게차 양산공장과 시험·검증시설을 신축한다.

올해 12월 착공을 목표로 하며 계획대로 사업이 진행되면 50명을 고용할 예정이다.

신축 시설에는 가공·조립라인과 연구·시험시설, 실외 자율주행 시험공간 등이 들어선다.

로봇 개발부터 생산, 성능 검증까지 한곳에서 수행하는 체계를 갖춰 양산 능력을 높인다는 구상이다.

2022년 설립된 서울다이나믹스는 건설·제조·조선·물류 현장에서 자재 이송과 반복 작업을 수행하는 인공지능(AI) 기반 자율작업 로봇을 개발하고 있다.

주요 제품인 '랩터 리프트(RAPTOR LIFT)'는 카메라와 라이다로 화물을 인식해 지정된 장소까지 운반·하역하는 자율작업 지게차다.

이번 투자는 생산시설 확충을 통해 산업용 로봇의 양산 기반을 확보하려는 데 초점이 맞춰져 있다.

충주시는 인허가 등 행정 지원을 통해 기업의 정착을 돕고 산업단지 투자 유치와 고용 확대를 추진할 계획이다.

이거송 서울다이나믹스 대표는 "충주에 로봇 개발과 양산, 성능 검증 기반을 마련해 산업현장에서 활용할 수 있는 기술을 고도화하겠다"고 강조했다.

이동석 충주시장은 "기업이 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하고 기업·대학·지역 산업을 연계한 혁신 생태계를 구축해 '미래도시, 젊은 충주'를 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com