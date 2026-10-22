인천 청라복합문화센터서 가스총 오발사고…6명 부상 병원 이송

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인천 청라복합문화센터 환자 응급 처치 [사진=인천소방본부]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =22일 오전 인천의 한 복합문화센터에서 호신용 가스총이 오발돼 6명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

소방 당국에 따르면 이날 오전 9시 7분쯤 인천시 서해구 청라동 청라복합문화센터 건물 안에서 호신용 가스총이 오발됐다.

이 사고로 40∼60대 여성 6명이 눈 부위 통증을 호소해 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.

소방 당국은 소방관 79명과 장비 24대를 투입해 중화 작업 등 안전 조치를 하는 한편 현장에 임시의료소를 설치하고 환자가 더 있는지 확인하고 있다.

경찰은 복합문화센터 내 수영장을 이용하는 80대 남성 A씨가 지인인 70대 남성 B씨에게 가스총을 건네는 과정에서 오발 사고가 난 것으로 보고 있다.

A씨는 권총 형태의 가스총을 장기간 소유해 오다 나이가 많아 더는 필요하지 않다며 B씨에게 총을 주기로 하고 이를 건네는 과정에서 사고가 난 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 가스총 소지 허가를 받았는지를 확인하고 위법 사항이 확인되면 이들을 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 혐의로 입건할 방침이다.

경찰 관계자는 "가스총이 폭발한 것은 아니고 조작 과정에서 오발된 것으로 파악했다"고 말했다.

경찰은 A씨와 B씨를 임의동행해 구제적인 사고 경위 등에 조사할 계획이다.

hjk01@newspim.com