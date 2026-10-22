전북도, 전략산업 연계 국제회의 유치…'글로벌 네트워크' 확대

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국내외 학회·협회 등 80여 명 참석…MICE 인프라·유치 지원제도 소개

반도체 국제학술회의 사례 공유·일대일 상담 진행…실질적 유치 성과 모색

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 지역 전략산업과 국제회의를 연계해 글로벌 교류를 확대하고 국제회의 유치 기반 강화에 나섰다.

22일 전북도에 따르면 전날부터 이틀간 전주 이비스호텔 등에서 국내외 학회·협회와 국제회의 업계 관계자 등 80여 명이 참석한 가운데 '전북 전략산업 연계 국제회의 유치 설명회'를 개최했다.

전북 전략산업 유치 국제회의유치 설명회[사진=전북자치도]2026.10.22 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 전북도가 주최하고 전북특별자치도문화관광재단이 주관했으며, 지역 전략산업과 연계할 국제회의·국제학술회의를 발굴하고 관계기관 간 협력 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.

21일에는 전주 모이장(유니크베뉴)에서 참가자 간 네트워킹을 진행했다. 전북의 특색 있는 행사 공간과 지역 콘텐츠를 소개하고 국제회의 관계자들과 교류하며 향후 협력 가능성을 모색했다.

22일에는 전북의 MICE 인프라와 국제회의 유치 지원제도를 소개하고, 전문가 발표를 통해 전략산업과 국제회의 유치의 연계 방안을 공유했다.

한양대 글로벌문화통상학부 윤영혜 교수는 글로벌 MICE 산업 동향과 국제회의 유치 성공 사례, 개최지 선정 요인 등을 설명했다.

고려대 반도체공학과 신창환 교수는 반도체 분야 국제학술회의 사례를 바탕으로 글로벌 연구자·기업·산학연 네트워크 확대와 지역산업 연계 효과를 소개했다.

특히 22일 오후에는 학회·협회 관계자와 도내 국제회의 기획업체(PCO) 간 일대일 비즈니스 상담을 진행했다. 전북 개최 가능성과 협력 방안을 구체적으로 논의했으며, 유치 가능성이 있는 행사를 발굴해 후속 유치 활동으로 이어갈 계획이다.

전북도는 이번 설명회를 계기로 지역 전략산업과 국제회의를 연계하고, 발굴한 회의가 실제 개최로 이어질 수 있도록 유치 기반을 다질 방침이다.

lbs0964@newspim.com