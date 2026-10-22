익산 영등공원서 24일 '코스프레 챔피언십' 개최...문화·상권 활성화

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24일 오후 4시부터 영등공원서 개최…캐릭터 경연·무대 퍼포먼스 마련

총상금 170만원 규모 경연…청년·가족 방문객 유치, 주변상가 소비촉진 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 코스프레 경연과 무대 퍼포먼스를 결합한 이색 문화행사를 통해 영등상권에 새로운 활력을 불어넣는다.

익산시는 오는 24일 오후 4시부터 영등공원 일원에서 '2026 다다영등 코스프레 챔피언십'을 개최한다고 22일 밝혔다.

익산 영등상권, 이색 문화축제로 활력 더한다[사진=익산시] 2026.10.22 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 게임과 애니메이션, 영화 속 캐릭터를 의상과 연출로 재현하는 코스프레 문화를 지역 상권과 연계해 방문객을 유치하고 상권 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

행사의 핵심인 코스프레 챔피언십에서는 참가자들이 직접 준비한 의상과 무대 연출을 선보인다. 참가자 사전 신청은 마무리됐으며 캐릭터 워킹과 자유 표현, 무대 퍼포먼스 등 다양한 경연이 진행될 예정이다.

총상금은 170만원으로 대상 100만원, 최우수상 30만원, 우수상 20만원, 인기상과 특별상 각 10만원이 수여된다.

참가자들은 각자의 개성과 창의력을 바탕으로 캐릭터의 특징과 매력을 표현하며 관람객들에게 평소 접하기 어려운 코스프레 의상과 공연을 선보인다.

익산시는 이번 행사가 청년층과 가족 단위 방문객 등 다양한 세대의 발길을 영등상권으로 이끌고 주변 음식점과 상점 이용으로 이어져 지역 상권에 활력을 더할 것으로 기대하고 있다.

아울러 코스프레 등 차별화된 문화콘텐츠를 활용해 영등상권을 쇼핑과 외식뿐 아니라 문화와 여가를 함께 즐길 수 있는 공간으로 조성할 계획이다.

익산시 관계자는 "이번 코스프레 챔피언십을 통해 시민들이 다채로운 볼거리를 즐기고 주변 상점과 음식점도 이용하며 영등상권의 매력을 느끼길 바란다"고 말했다

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