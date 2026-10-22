투자사기 피해금으로 외제차량 밀수출 시도한 외국인 6명 검거

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 투자리딩 사기 피해금으로 구입한 외제차량을 수출하려 한 외국인 일당이 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 사기, 범죄수익은닉규제법, 출입국관리법 위반 등 혐의로 외국인 6명을 검거하고 이 중 5명을 구속했다고 밝혔다.

부산경찰청 반부패경제범죄수사대가 주식 투자리딩 사기로 편취한 3억 원 상당으로 외제차를 구매한 뒤 카자흐스탄으로 수출하려 한 외국인 자금세탁책 6명을 검거하고 그 중 5명을 구속했다.[사진=부산경찰청] 2026.10.22

이들은 지난 6월께 가짜 증권회사 사이트를 운영한 투자리딩 사기 조직이 피해자 7명에게서 편취한 3억 6000여만 원을 수령한 혐의를 받고 있다.

이들은 해당 자금으로 외제차 6대를 구입한 뒤 카자흐스탄으로 밀수출해 자금을 세탁하려 한 것으로 조사됐다.

경찰은 피해금의 흐름을 추적하는 과정에서 돈이 외국인이 운영하는 수출업체로 이동한 정황을 확인했다. 이후 수차례 압수수색을 통해 피의자들이 범죄수익으로 차량을 구매하고 카자흐스탄으로 수출하려 한 사실을 파악했다.

경찰은 인천본부세관에 차량 수출통관을 중지해 달라고 요청하고 차량 소재 확인에 나섰다. 세관과 공조해 수출 대기 중이던 차량 4대를 압수했으며,차량은 캐딜락 1대와 BMW 2대, 토요타 1대 등 시가 3억원 상당이다.

조사 결과, 카자흐스탄 국적 외국인 3명, 리비아 국적 외국인 3명이 포함된 자금세탁 브로커들은 범죄피해금을 차량 수출대금으로 위장한 후 수익을 배분하기로 한 것으로 나타났다.

경찰은 구속한 이들을 상대로 공범 및 여죄 등에 대한 추가 수사를 진행하고 있다.

이미 수출된 차량과 자금세탁에 관여한 사람들의 정보는 카자흐스탄 수사당국에 전달해 국제 공조수사도 진행할 예정이다.

압수 차량 4대는 공소청에 인계한 뒤 공매 절차를 거쳐 피해자들에게 반환하는 방안을 추진한다.

ndh4000@newspim.com