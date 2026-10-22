무안군의원 의정비 79만원 인상…연 4129만원

AI 핵심 요약beta
- 무안군은 22일 2027년 군의원 의정비를 4129만원으로 인상했다
- 월정수당은 79만원 올리고 의정활동비 1800만원은 동결했다
- 2028년부터 2030년까지 월정수당은 공무원 보수인상률을 반영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군은 2027년부터 군의회 의원 의정비를 연간 4129만원 수준으로 인상한다. 월정수당을 올리되 의정활동비는 현행대로 유지한다.
무안군은 의정비심의위원회가 제10대 무안군의회 의원의 2027~2030년 의정비 지급기준을 의결했다고 22일 밝혔다.
위원회는 2027년 월정수당을 현재 연 2250만원에서 2329만원으로 79만원 인상하기로 했다. 2026년도 지방공무원 보수인상률인 3.5%를 반영한 결과다. 의정활동비는 연 1800만원으로 동결했다.
이에 따라 군의원 1인당 연간 의정비는 2026년보다 약 79만원 오른 4129만원이 된다. 월정수당은 2028년부터 2030년까지도 매년 전년도 지방공무원 보수인상률을 적용해 조정하고 의정활동비는 연 1800만원을 유지한다.
의정비심의위원회는 지방자치법에 따라 법조계와 언론계·시민사회단체·이장 및 군의회 등의 추천을 받은 10명으로 구성됐다. 이번 지급기준은 지역 주민 수와 재정 여건을 비롯해 지방공무원 보수인상률과 지방의회 의정활동 실적 등을 종합적으로 고려해 결정됐다.
확정된 지급기준은 관련 조례 개정을 거쳐 2027년부터 적용될 예정이다.
ej7648@newspim.com