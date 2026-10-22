오픈AI, 구글 클라우드에 AI 모델·코덱스 공급…협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI가 22일 구글 클라우드에 AI 모델과 코덱스를 제공했다
- 양사는 모델 가든에 오픈AI 모델과 에이전트 기능을 통합했다
- 기업 고객은 데이터 관리 기능으로 민감한 정보와 함께 활용했다
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구글 개발 환경서 AI 에이전트 구축 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 오픈AI가 구글 클라우드와 협력해 자사의 인공지능(AI) 모델과 코딩 에이전트 '코덱스(Codex)'를 구글 클라우드에서도 제공한다.
오픈AI는 자사의 프런티어 AI 모델과 코덱스 기반 에이전트 기능을 구글 클라우드의 '모델 가든(Model Garden)'에 통합한다고 밝혔다. 정식 서비스는 향후 주 내 시작할 예정이다.
모델 가든은 개발자가 다양한 AI 모델을 선택해 활용할 수 있는 서비스다. 이번 협력으로 구글 클라우드 이용자는 기존 개발 환경에서 오픈AI 모델을 활용해 소프트웨어를 개발하거나 복잡한 업무를 수행하는 AI 에이전트를 구축할 수 있게 된다.
기업 고객은 구글 클라우드의 접근 권한 및 데이터 관리 기능을 활용하면서 오픈AI 모델을 이용할 수 있다. 이를 통해 민감한 데이터를 보호하면서 기업 업무에 AI를 적용할 수 있도록 지원한다.
오픈AI 모델은 구글의 AI 개발 플랫폼 '안티그래비티(Antigravity)'와 '제미나이 에이전트(Gemini Agent)'에도 도입될 예정이다. 기업 고객이 업무 목적에 따라 AI 모델을 선택할 수 있도록 지원한다는 취지다.
그렉 브록먼 오픈AI 공동창업자 겸 사장은 "이번 협력은 고객이 이미 사용하고 있는 개발 환경에서 우리의 가장 뛰어난 모델과 코덱스를 이용할 수 있게 하는 중요한 진전"이라고 말했다.
토마스 쿠리안 구글 클라우드 최고경영자(CEO)는 "고객이 각 업무에 적합한 모델을 선택할 수 있도록 폭넓은 선택지를 제공하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.
한편 오픈AI는 마이크로소프트와의 기존 클라우드 협력 관계도 유지한다.
flurry327@newspim.com