전남사회서비스원, 7년 연속 경영평가 최고등급 '가등급'

AI 핵심 요약beta
- 전남도사회서비스원이 22일 경영실적 평가에서 7년 연속 최고등급을 획득했다
- 전남형 통합돌봄과 사회서비스 품질 개선 성과가 긍정적인 평가를 받았다
- 찾아가는 행복버스 운영과 취약지역 서비스 접근성 강화도 인정받았다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남사회서비스원이 7년 연속 경영평가 최고등급을 유지하며 안정적인 기관 운영과 사회서비스 혁신 역량을 인정받았다.
전남도사회서비스원은 22일 '2026년 전남광주통합특별시 출연기관 경영실적 평가'에서 최고등급인 가등급을 획득하고 기관장 평가에서도 우수 등급을 받았다고 밝혔다.
이번 평가에서는 전남형 통합돌봄체계 구축과 사회서비스 품질 개선을 위한 전략 수립을 비롯해 성과관리체계 개선과 경영평가·외부감사 지적사항 이행 등이 긍정적인 평가를 받았다. 기관의 전략목표와 중점사업을 연계해 정책 실행력을 높이고 경영 개선사항을 실제 운영에 반영한 점도 성과로 꼽혔다.
민간 사회서비스 제공기관의 품질관리와 종사자 교육을 통해 서비스 전문성을 높이고 '찾아가는 전남행복버스'를 활용해 생활밀착형 서비스를 제공한 점도 평가에 반영됐다. 지역사회와 협력해 통합돌봄 기반을 강화하고 섬과 취약지역 주민의 서비스 접근성을 높이기 위한 노력도 인정받았다.
윤리·인권·안전 분야의 책임경영 체계를 강화하고 일과 가정이 양립하는 조직문화를 조성한 점 역시 기관 운영의 신뢰성을 높인 요인으로 평가됐다.
신미경 원장은 "7년 연속 최고등급은 임직원과 사회서비스 현장 종사자들의 노력이 모여 이룬 결실"이라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 시민이 일상에서 체감할 수 있는 양질의 사회서비스를 제공하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com