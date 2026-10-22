KT, 양자암호통신망 전국 확대…무선 전송거리 15㎞로 늘린다

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2028년까지 대전·대구·부산 등 광역망 구축

무선·위성 양자통신 및 양자 얽힘 기술 실증

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 양자암호통신 테스트베드를 전국으로 확대하고 무선 양자키분배(QKD) 기술의 실증 거리를 15㎞까지 늘린다.

KT는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진하는 '2026년 개방형 양자 테스트베드 고도화·확산 사업'의 착수보고회를 마치고 본격적인 사업 추진에 나선다고 22일 밝혔다.

KT CI. [사진=KT]

이번 사업은 2028년까지 기존 서울·판교·대전 중심의 양자암호통신 테스트베드를 전국으로 확대하고 차세대 양자기술의 상용화를 지원하는 국가 사업이다. KT는 상용 거점과 미래 거점의 구축·운영을 맡는다.

상용 거점에서는 기존 대전 거점을 중심으로 대전~대구, 대전~광주, 대구~부산, 서울~춘천 등 4개 구간을 새로 구축한다. 이를 통해 충청·호남·영남·강원권을 연결하는 광역 양자암호통신망을 마련할 계획이다.

국산 양자암호통신 장비를 활용해 서로 다른 통신망과 장비의 연동 환경도 구축한다. 금융·의료 분야 등에서 실제 서비스 환경을 기반으로 기술을 검증하고 공공·국방 분야로 활용 범위를 넓힌다는 방침이다.

미래 거점에서는 광케이블 기반의 유선 양자키분배 기술을 무선·위성 영역으로 확대한다. KT는 기존 약 4.8㎞인 무선 양자키분배 실증 거리를 15㎞ 수준으로 늘릴 예정이다. 무선 양자키분배는 통신 케이블 없이 빛을 이용해 암호키를 안전하게 공유하는 기술이다.

이를 위해 대기 상태에 따른 빛의 왜곡을 보정하는 기술 등을 적용하고, 향후 위성과 지상 사이의 양자암호통신에 활용할 수 있는 기반을 마련한다.

여러 통신 거점 사이에 양자 상태를 공유하는 '양자 얽힘 분배' 기술도 검증한다. 이는 먼 거리에서도 양자 네트워크를 구축하기 위한 핵심 기술 중 하나다.

전명준 KT 엔터프라이즈서비스본부장 상무는 "전국 단위 네트워크 인프라와 양자암호통신 기술을 바탕으로 차세대 기술 실증을 추진하고 국내 양자기술 상용화에 기여하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com