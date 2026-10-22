순천만 AI 비상…전남광주 방역망 강화

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반경 10㎞ 농장 이동제한·정밀검사…철새도래지 출입 통제

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 순천만에서 올겨울 국내 야생조류 첫 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확인되면서 가금농장 확산을 막기 위한 방역 대응이 강화됐다.

전남광주통합특별시는 22일 순천만 야생조류 분변에서 고병원성 AI가 검출됨에 따라 인근 가금농장 이동제한과 철새도래지 출입통제 등 긴급 방역조치에 나섰다고 밝혔다.

순천만 방역. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.22 ej7648@newspim.com

지난 12일 순천만 철새도래지에서 채취한 야생조류 분변은 정밀검사를 거쳐 20일 H5형 고병원성 AI로 최종 확인됐다. 정부는 이에 따라 전국 AI 위기경보를 기존 '주의'에서 '심각'으로 격상했다.

시는 검출 지점 반경 10㎞ 내 가금농장 1곳에 이동제한 조치를 내리고 정밀검사를 실시했다. 검사 결과 해당 농장에서는 이상이 발견되지 않았다.

순천만습지에는 발판소독조를 설치하고 방문객 소독과 출입통제를 강화했다. 통제 구간 내 축산차량 진입을 전면 금지하고 차량 위치정보시스템(GPS)을 활용해 우회 경로를 안내하는 한편 소독도 실시하고 있다.

시군 전담공무원 581명은 가금농가를 대상으로 축사 그물망 정비 등 방역수칙 준수를 안내하고 있다. 가금농장과 도축장에는 매일 임상예찰과 방역시설 점검을 실시하고 관련 시설 소독을 강화하도록 했다.

지난 1일부터 방역대책상황실 32곳을 운영하며 24시간 비상연락체계를 유지하고 있다. 22개 시군 거점소독시설을 통한 축산차량 소독도 강화했다.

손명도 시 농축산식품국장은 "철새가 본격적으로 도래하면서 농가 내 고병원성 AI 유입 위험이 커지고 있다"며 "야생조류 접근 차단과 출입통제 및 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

시는 농가에 그물망 정비와 출입문 관리 및 사료 잔여물 제거를 당부했다. 축산농가는 철새도래지 방문을 자제하고 일반인도 방문 후 가금농장 출입을 삼가야 한다. 가금 폐사 증가 등 의심 증상이 나타나면 방역기관(1588-4060)에 즉시 신고해야 한다

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