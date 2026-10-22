시흥시, 친환경 버스정보안내단말기 설치 확대...누적 43개소

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 22일 외곽 정류소에 친환경 버스정보단말기 사업을 추진했다
- 20개 정류소 중 4개소에 신규 설치하고 16개소는 교체한다
- 사업 완료 시 친환경 버스정보단말기는 43개소로 늘어난다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시민들의 대중교통 이용 편의를 대폭 향상하고 교통정보 접근성이 떨어지는 사각지대를 해소하기 위해 친환경 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업을 전격 추진한다고 22일 밝혔다.
시는 그동안 버스정보안내기 보급을 꾸준히 늘려왔으나 전기 및 통신 인프라가 부족해 기존 단말기 설치가 어려웠던 외곽 정류소를 대상으로 태양광 전원과 저전력 전자종이(E-paper) 기술이 적용된 친환경 버스정보안내기를 적극 도입해 왔다.
이번 사업은 관내 총 20개 정류소를 대상으로 추진된다. 이 중 4개소에는 친환경 단말기가 신규 설치되며 노후화된 기존 시설물 16개소는 전면 교체된다.
시는 과거 기초부 부식 등으로 발생했던 안전사고를 예방하기 위해 시설물 안전성 확보에도 주안점을 뒀다. 사업이 완료되면 시흥시 관내 친환경 버스정보안내기는 총 43개소로 늘어나게 된다.
시흥시는 정류소별 이용객 수요, 전기·통신 설치 여건, 주민 의견 등을 종합적으로 검토해 대상지를 최종 선정했으며 향후에도 설치 제약이 많은 지역을 위주로 친환경 단말기 보급을 더욱 확대할 방침이다.
이를 통해 대중교통 이용자들에게 정확하고 안정적인 실시간 버스 운행 정보를 제공하는 것은 물론 에너지 절감 및 탄소중립 실천에도 크게 기여할 것으로 기대된다.
김우회 시흥시 균형발전국장은 "시민들의 일상 속 대중교통 이용 편의성을 끌어올리기 위해 버스정보 안내 인프라를 지속해서 확충하고 있다"며 "지역 정류소 여건에 최적화된 친환경 기술을 적극적으로 도입해 교통 사각지대를 원천 해소하고 시민이 체감할 수 있는 스마트 교통서비스 혁신을 이뤄내겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com